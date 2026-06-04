Les Bleus débutent leur préparation pour la Coupe du monde face à la Côte d'Ivoire

L'équipe de France joue son premier match amical contre la Côte d'Ivoire à Nantes avant de défier l'Irlande du Nord puis de s'envoler pour les États-Unis où se tiendra la Coupe du monde 2026. Retour sur les enjeux de cette soirée et les perspectives pour les joueurs de Didier Deschamps.

L'équipe de France de football entame sa série de matchs de préparation en vue de la Coupe du monde 2026 avec une première rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire, ce jeudi 4 juin à 21h10 au stade de la Beaujoire de Nantes.

Ce match constitue l'étape inaugurale d'un programme de rassemblement qui se poursuivra avec une opposition à l'Irlande du Nord lundi 8 juin à Lille, toujours à 21h10, avant le départ effectif des Bleus pour les États-Unis le 10 juin. Leur camp de base sera installé à Boston en prévision de la compétition mondiale. Ces préparations interviennent dans un contexte où le sélectionneur Didier Deschamps, pour son dernier rassemblement à Clairefontaine, se concentre pleinement sur l'immédiat sans céder à la nostalgie.

Le groupe français a été récemment dévoilé avec quelques surprises, notamment la présence de Maxence Lacroix et Robin Risser, tandis que Jean-Philippe Mateta a été préféré à Randal Kolo Muani. Le match contre les éléphants offre également une opportunité pour Kylian Mbappé de se rapprocher du record de buts d'Olivier Giroud avec l'équipe de France. L'ancien montpelliérain Elye Wahi, retenu par la Côte d'Ivoire, vivra une confrontation particulière avant de découvrir l'Amérique.

La presse et les supporters suivent attentivement ces premières sensations avant le grand rendez-vous continental





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