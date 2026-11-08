Les Biographies du Pays de Retz honorent les Poilus

Un collectif local publie les biographies des soldats du Pays de Retz morts pour la France sur un site internet dédié pour perpétuer leur souvenir.

Le collectif Les Biographies du Pays de Retz mène une campagne mémorielle pour éviter l'oubli des soldats disparus. Quatre habitants du territoire ont entrepris de reconstituer l'histoire de ces Poilus grâce à un travail de recherche approfondi et minutieux.

Publication des biographies le 11 novembre 2025

Les quatre passionnés publieront le site internet officiel le 11 novembre 2025 à 11 heures 11. Cette date symbolique marque la fin des premières étapes de ce projet titanesque initié il y a plus d'un an. L'objectif principal est de mettre à disposition de tous ces récits de vie pour la postérité.

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Méthodologie de recherche historique rigoureuse

Joël Verrière a codé la plateforme après avoir estimée la charge de travail globale à plus de 10 000 fiches biographiques. L'équipe croise les actes d'état civil avec les registres matricules et les journaux des régiments. Ils utilisent également les archives diocésaines et les documents du site gouvernemental Mémoire des hommes. La presse ancienne et les archives familiales complètent cette enquête de fourmi.

Implication des familles et transmission aux jeunes

Marie Marc souligne que la transmission aux jeunes générations constitue l'élément essentiel de leur travail. Des élèves de collège du Pays de Retz utilisent ces travaux pour préparer leurs cérémonies commémoratives. La page Facebook des Biographies du Pays de Retz obtient un succès grandissant grâce aux photos des Poilus colorisées avec fidélité.

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Études de cas et appel à la préservation

Le cas d'Auguste Chanson, cultivateur disparu à Charleroi le 22 août 1914, illustre cette démarche. Son corps n'a jamais été retrouvé et sa mère a posé une plaque sur sa tombe. Joël Verrière lance un appel aux habitants pour conserver leurs documents précieux avant de vider les greniers. Chaque papier unique jeté représente un morceau de mémoire qui disparaît à jamais.

Perspectives et nouvelles chaînes numériques

L'équipe a ouvert la page Facebook et enrichit son dispositif d'information à l'approche du 11-Novembre. Une vidéo d'hommage sera publiée sur une nouvelle chaîne YouTube le 11 novembre 2026 à 11 heures 11. Le collectif continue la rédaction de 34 autres dossiers et compte sur l'aide extérieure pour finaliser ce projet immense.