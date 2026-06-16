Les binationaux du Sénégal et de la France se retrouvent à nouveau pour la Coupe du Monde

Les deux équipes se sont déjà affrontées en 2002 lors de leur premier match de Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga avaient alors battu les Bleus 1-0, avec un but de Papa Bouba Diop.

Edouard Mendy , Kalidou Koulibaly , Ibrahim Mbaye … Ces footballeurs binationaux joueront pour le Sénégal contre leur autre pays d'origine, la France , pour leur match d'entrée dans la Coupe du Monde 2026.

S'abonner permet de commenter les articles. Et pas que : vous pouvez les consulter et les offrir à vos proches. Entre les Bleus et les Lions, tout a commencé le 31 mai 2002 à Séoul, au nord de la Corée du Sud. Le Sénégal dispute alors le premier match de Coupe du Monde de son histoire, en ouverture du Mondial nippo-coréen contre l'équipe de France, tenante du titre après.

A la 30ᵉ minute, lancé du milieu de terrain, El-Hadji Diouf déboule sur l'aile gauche et centre en retrait vers Papa Bouba Diop. Aux prises avec Emmanuel Petit, l'attaquant sénégalais s'y reprend à deux fois pour tromper le gardien Fabien Barthez et marquer l'unique but du match. Les Bleus, à terre, ne s'en remettront pas. Les Lions de la Teranga, au comble du bonheur, atteindront les quarts de finale.

Comme plusieurs de leurs coéquipiers, les deux héros du jour ont évolué dans le championnat de France. El-Hadji Diouf venait de signer à Liverpool après deux ans au RC Lens (et quatre en Ligue 1), club que Papa Bouba Diop venait de rejoindre depuis la Suisse. La France, championne du monde et d'Europe en titre, est battue par des joueurs qu'elle connaît bien.

Vingt-quatre ans plus tard, les deux sélections se retrouvent le soir du 16 juin 2026 au MetLife Stadium, à l'ouest de New York, pour une revanche. La deuxième confrontation de leur histoire, à nouveau pour leur match d'entrée en lice dans la Coupe du Monde. Le Sénégal vit une nouvelle période dorée





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