Les bénévoles de 'Tours de Parole' célèbrent leur 100ème numéro à La Rochelle

Le journal des quartiers 'Tours de Parole' célèbre son 100ème numéro à La Rochelle. Depuis 2001, le journal est distribué gratuitement aux Rochelais pour renforcer le lien social entre les habitants. À l'occasion de ce centenaire, le comité de rédaction, les anciens chroniqueurs et les lecteurs fidèles se sont réunis pour célébrer cet anniversaire. La Fabrique du lien social Christiane-Faure termine l'année 2025 avec un léger déficit, mais doit payer des impôts sur ses placements ainsi que la taxe d'apprentissage. L'équipe de bénévoles de 'Tours de Parole' s'occupe de l'édition du journal, choisissant collectivement les sujets et corrigeant les articles. Le journal aborde des sujets variés allant des enjeux associatifs à l'histoire rochelaise, avec des articles écrits par des habitants pour les habitants. La gazette est distribuée gratuitement dans de nombreux quartiers de La Rochelle et est également disponible en format numérique. L'objectif de la soirée du 1 juin était également de trouver de nouveaux partenaires pour soutenir la production du trimestriel.

À La Rochelle , les bénévoles du journal des quartiers 'Tours de Parole' célèbrent leur 100ème numéro à la Fabrique du Lien social Christiane-Faure. Depuis 2001, 'Tours de Parole' est distribué gratuitement aux Rochelais, avec pour objectif de renforcer le lien social entre les habitants.

À l'occasion de ce centenaire, le comité de rédaction, les anciens chroniqueurs et les lecteurs fidèles se sont réunis pour célébrer cet anniversaire. Les directeurs Sylvie Locteau et Gildas Kerdoncuff ont exprimé leur volonté de poursuivre l'effort pour maintenir les liens sociaux forts. Parallèlement, la Fabrique du lien social Christiane-Faure termine l'année 2025 avec un léger déficit, mais doit payer des impôts sur ses placements ainsi que la taxe d'apprentissage.

L'équipe de bénévoles de 'Tours de Parole' s'occupe de l'édition du journal, choisissant collectivement les sujets et corrigeant les articles. Le journal aborde des sujets variés allant des enjeux associatifs à l'histoire rochelaise, avec des articles écrits par des habitants pour les habitants. La gazette est distribuée gratuitement dans de nombreux quartiers de La Rochelle et est également disponible en format numérique.

L'objectif de la soirée du 1 juin était également de trouver de nouveaux partenaires pour soutenir la production du trimestriel





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