Les Beckham dévoilent leur manoir de rêve

Découvrez l'intérieur et l'extérieur du magnifique manoir des Beckham situé dans un charmant village anglais.

Les maisons des célébrités font souvent rêver. De nombreuses personnalités s'offrent des villas de rêve aux multiples pièces, avec de grands jardins et des piscines. Victoria et David Beckham ne font pas exception. Comme plusieurs autres célébrités, le couple a choisi de s'installer dans une belle région d' Angleterre . Dans la docu-série « Beckham », sortie en 2023 et diffusée sur Netflix, la famille a offert de rares images de leur demeure.

Une maison au prix exorbitant C'est en 2017 que le footballeur et la chanteuse ont acheté un magnifique manoir dans la campagne anglaise. Selon L'Express, ce manoir est estimé à 12 millions de livres sterling, soit 14 374 800 euros. Il se situe près de Chipping Norton, une ville à 29 kilomètres d'Oxford. Le Times classe ce village parmi les plus élégants d'Angleterre, avec de nombreux bâtiments historiques. Un jardin somptueux Le choix de s'installer dans cette région n'est pas un hasard. En plus de l'emplacement privilégié, leur manoir est un véritable joyau. Pour commencer, l'extérieur. Il est tout à fait digne de rêver. Gloucestershirelive rapporte qu'il comprend un terrain de football avec des gradins, rien de surprenant pour un ancien capitaine d'équipe. Pour se baigner, ils ont le choix entre une piscine à débordement, un sauna estonien ou encore un bain à remous. Mais ce n'est pas tout. Les Beckham ont également à leur disposition un lac de vingt mètres de profondeur rempli d'eau recyclée. En 2023, des toilettes extérieures ont été construites à proximité, plus pratiques lors des soirées autour du lac. Le jardin comporte également 23 espèces d'arbres et des ruches. L'intérieur de la bâtisse en pierre n'a rien à envier à l'extérieur. Il dégage un charme rustique, notamment grâce au salon avec un mur en briques apparentes. Les photos montrent que David et Victoria Beckham ont habillé le sol d'un tapis de style persan et le plafond de lustres scintillants. Les canapés sont quant à eux couverts de couvertures en laine drapées. Pour accentuer ce côté bucolique, le domaine comprend également des cheminées. Les photos régulièrement publiées par la chanteuse laissent entrevoir la cuisine, dotée d'un bar en bois, à proximité d'un four en pierre





