Les batteries font perdre la TVA réduite aux installations solaires

L'administration fiscale française applique un taux de TVA de 20% sur l'ensemble des petites installations photovoltaïques résidentielles si elles incluent une batterie de stockage, supprimant ainsi le bénéfice du taux réduit à 5,5%. Cette mesure, considérée comme un contresens par les professionnels du secteur, intervient alors que le stockage est crucial pour maximiser l'autoconsommation et faire face à l'effondrement des tarifs de rachat.

Selon les règles de l'administration fiscale, l'ajout d'une batterie à une installation photovoltaïque résidentiel entraîne la perte du taux de TVA réduite à 5,5%, appliquant à la place le taux standard de 20% sur l'ensemble du projet, y compris les panneaux, l'onduleur et la main-d'œuvre.

Cette mesure, effective depuis l'automne 2025 dans le cadre des nouveaux critères environnementaux pour les installations de moins de 9 kWc, vise initialement à encourager le déploiement du solaire. Cependant, elle se révèle contre-productive pour le stockage d'énergie, un élément jugé crucial pour optimiser l'autoconsommation et la résilience du système électrique. Les professionnels du secteur expriment leur incompréhension face à cette disposition.

David Gréau, directeur général d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire, souligne l'absurdité de la règle en la comparant à la restauration où il est simple de séparer les éléments soumis à des taux différents. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) abonde dans le même sens, qualifiant la mesure de contresens au moment où le stockage est le plus nécessaire.

Cette situation intervient alors que les tarifs de rachat de l'électricité solaire s'effondrent, rendant d'autant plus vital le développement du stockage pour valoriser la production locale. Les implications de cette règle sont multiples. D'une part, elle décourage les propriétaires qui souhaitent optimiser leur installation en y ajoutant un système de batteries, réduisant ainsi le potentiel d'autoconsommation et la stabilité du réseau.

D'autre part, elle pénalise l'ensemble des acteurs de la filière, des installateurs aux fabricants, en freinant le marché du stockage résidentiel. Alors que les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables nécessitent un déploiement massif du solaire couplé au stockage, cette disposition fiscale apparaît comme un frein paradoxal. Les acteurs appellent donc à une clarification ou une modification urgente de la règle pour rétablir une cohérence entre la politique énergétique et la réglementation fiscale





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