Les baskets New Balance 1906 : un classique revisité pour un style audacieux

Découvrez les baskets New Balance 1906, un modèle iconique revisité pour s'intégrer aux dressing contemporains. Ces chaussures, initialement conçues pour la pratique du running, se distinguent par leur silhouette sportive et dynamique, leur empeigne en mesh respirant et leur technologie NErgy pour un amorti optimal. Disponibles en différentes pointures et coloris, elles s'adaptent à tous les styles.

Les baskets New Balance 1906, un classique revisité, confirment votre sens du style. Adorées par les fans de sneakers et de streetwear, elles ont été initialement conçues pour la pratique du running. Remises au goût du jour, elles intègrent désormais les dressing contemporains. Ce modèle est facile à accessoiriser et se porte aisément avec tous les styles de tenues. Vous pouvez les combiner avec un survêtement, un jean droit ou même un pantalon cargo.

Idéales en toutes occasions, ces chaussures vous accompagnent autant en ville qu'en plein air. Optimisez votre garde-robe en adoptant les baskets 1906 de la marque New Balance.\Iconiques, les baskets New Balance 1906 se caractérisent par une ligne basse et épurée, doublée d'une silhouette sportive et dynamique. Proposées dans un coloris blanc / vert, elles se démarquent par leur empeigne en mesh respirant, ornée de détails en synthétique. Dotée de la technologie NErgy, la semelle extérieure garantit un amorti optimal pour une expérience de marche unique. Ce modèle a reçu la note générale de 4,5 étoiles sur 5 de la part de consommateurs enthousiastes. Il existe en différentes pointures, allant du 40,5 au 45,5. Disponibles sur Courir, les baskets 1906 de la marque New Balance apportent une touche d'audace à chacun de vos outfit. Saisissez cette offre et profitez de la livraison gratuite à domicile dès 90 euros d'achat.





BASKETS NEW BALANCE 1906 STYLE STREETWEAR

