Les Bafta Illuminent Londres avec une Nuit de Glamour

Les 78e British Academy Film Awards ont célébré les meilleurs du cinéma de l'année, avec des célébrités qui ont illuminé le tapis rouge avec leur élégance. De nombreuses stars, dont Demi Moore, Pamela Anderson et Kelly Rutherford, ont choisi des tenues spectaculaires pour cette occasion.

La saison des cérémonies de récompenses continue sa marche. Après les Emmy Awards, les Critics Choice Awards, les Golden Globes et les Grammy Awards, ce sont les Bafta (British Academy Film Awards) qui ont illuminé le Royal Albert Hall de Londres ce dimanche 16 février. À l'occasion de cette 78ème édition, les meilleurs du cinéma de l'année écoulée ont été récompensés.

De nombreuses célébrités ont répondu à l'invitation de ce prestigieux événement et ont ébloui le public sur le tapis rouge par leur élégance. Demi Moore, nommée dans la catégorie meilleure actrice, était resplendissante dans une longue robe brillante Alexander McQueen qui s'étendait jusqu'à ses pieds et était agrémentée d'un col haut. Pamela Anderson a opté pour une longue robe blanche drapée, signée Jacquemus, qui épouser parfaitement sa silhouette et laissait ses épaules dénudées. Kelly Rutherford, connue pour son rôle dans Gossip Girl, était irrésistible dans une robe noire asymétrique avec un tissu drapé sur l'une de ses épaules et retombant en une traîne. Elle a complété sa tenue avec un collier brillant, des collants noirs, une paire d'escarpins assortie et une petite pochette. Ariana Grande a choisi une robe au décolleté plongeant noir et à jupe rose imposant. Selena Gomez s'est démarquée dans une robe noire plongeante avec un haut orné de bijoux argentés signée Schiaparelli. Lupita Nyong’o était élégante dans une robe blanche et noire dont la jupe était en tulle. Zoe Saldana était magnifique dans une robe noire dotée d'un décolleté volumineux. L'acteur Orlando Bloom était très élégant dans un smoking noir.La veille de cette cérémonie prestigieuse, de nombreux acteurs ont participé au dîner des nommés organisé à la National Gallery de Londres. À cette occasion, Demi Moore a attiré tous les regards dans un ensemble noir chic avec une jupe à plumes. L'actrice était accompagnée de sa fille Scout Willis, qui portait une robe verte. Les deux femmes affichaient une ressemblance frappante qui n'était pas difficile à remarquer. Durant cette soirée, d'autres stars ont défilé sur le tapis rouge comme Felicity Jones et Isabella Rossellini, toutes deux nommées dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Adrien Brody et Sebastian Stan, en lice pour le prix du meilleur acteur, étaient également présents





