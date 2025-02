Les Bafta 2025 : Glamour et Romantiques Sur le Tapis Rouge

Les Bafta 2025 ont célébré les plus grandes réalisations du cinéma britannique et international. Les stars ont brillé sur le tapis rouge, accompagnées par leurs partenaires et leurs proches, avec des moments romantiques et des duos incontournables.

Les Bafta 2025 ont eu lieu dimanche soir à Londres . La crème de la crème du cinéma mondial s'est réunie pour célébrer les plus belles réalisations du cinéma britannique et international. Sur le tapis rouge , les célébrités ont brillé de mille feux, accompagnées par leurs plus proches. Zoe Saldaña , sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans « Emilia Pérez », était fièrement aux côtés de son mari Marco Perego.

Sebastian Stan, nommé pour son interprétation de Donald Trump dans « The Apprentice », a fait son apparition avec Annabelle Wallis, avec qui il forme un couple discret mais solide depuis 2022. Kylie Jenner, quant à elle, a une nouvelle fois choisi de rester à l'écart des projecteurs du tapis rouge, préférant retrouver Timothée Chalamet, nommé pour son rôle de Bob Dylan dans « Un Parfait inconnu ». Leur romance, qui a fait grand bruit lors de la Berlinale, où ils se sont affichés tendres lors de la présentation du long-métrage de James Mangold, continue donc son périple européen. Hugh Grant, cité pour son rôle dans « Heretic », était accompagné de son épouse Anna Elisabet Eberstein, en pleine promotion du dernier volet des aventures de Bridget Jones. Adrien Brody, favori à l'Oscar du meilleur acteur pour « The Brutalist », a quant à lui fait son entrée avec sa compagne Georgina Chapman.





