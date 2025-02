Les Bafta 2023: Un palmarès imprévisible avec 'Emilia Perez' et 'Conclave' en tête

Le palmarès des Bafta 2023, qui se tiendra le 19 février, promet d'être particulièrement imprévisible. Si 'Emilia Perez', de Jacques Audiard, et 'Conclave', d'Edward Berger, sont les favoris, la découverte de tweets racistes de l'actrice Karla Sofía Gascón a relancé la course. Des films comme 'The Brutalist', 'Anora', et 'Un parfait inconnu' pourraient profiter de la situation.

L'année dernière, le blockbuster 'Oppenheimer' avait dominé la compétition avec ses sept récompenses. Pour cette édition, la fresque musicale du Français Jacques Audiard ' Emilia Perez ', nommée 11 fois et déjà récompensée à Cannes et aux Golden Globes, était annoncée comme l'un des favoris.

Mais la découverte fin janvier d'anciens tweets racistes et islamophobes de l'actrice Karla Sofía Gascón a provoqué l'explosion de la campagne du film, relançant la course à quelques jours de cette soirée de gala au Royal Festival Hall. Le palmarès des Bafta, qui donnent le ton des Oscars organisés 15 jours plus tard à Los Angeles, promet donc d'être particulièrement scruté lors de cette cérémonie animée par le 'Docteur Who' écossais David Tennant. Demi Moore, Timothée Chalamet ou encore Ariana Grande sont attendus à Londres sur le tapis rouge, en l'absence cette année du prince William, président d'honneur des Bafta, et de son épouse Kate, a indiqué Kensington Palace sans plus de détails. 'Conclave', du cinéaste allemand Edward Berger, grand vainqueur à Londres il y a deux ans avec son adaptation d''A l'Ouest, rien de nouveau', fait la course en tête avec 12 nominations. Ce film sur les jeux de pouvoirs et les trahisons lors de l'élection d'un pape pourrait enfin offrir son sacre au Britannique Ralph Fiennes, qui n'a jamais reçu le Bafta du meilleur acteur. Mais la concurrence de 'The Brutalist', épopée de trois heures sur un architecte survivant de la Shoah incarné par Adrien Brody, s'annonce redoutable dans neuf catégories. Ils se disputeront la statuette du meilleur film avec la Palme d'or 'Anora', le biopic de Bob Dylan 'Un parfait inconnu' et l'inclassable 'Emilia Perez', sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain. - Palmarès imprévisible - Les espoirs de cette comédie musicale ne sont toutefois pas réduits à néant, car les membres de l'académie des Bafta ont commencé à voter avant la découverte des tweets de Karla Sofia Gascón. Mais 'Emilia Perez', nommé 13 fois aux Oscars, a également été épinglé pour sa représentation du Mexique jugée caricaturale, et pour avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour améliorer la voix de son actrice... comme son rival 'The Brutalist'. Ces polémiques pourraient aussi donner leur chance à des productions moins attendues, dans une sélection très riche en films de genre, des comédies musicales ('Wicked') à l'horreur avec 'The Substance', en passant par la science-fiction avec le succès commercial 'Dune: Deuxième Partie'. La Française Coralie Fargeat est la seule femme nommée pour la meilleure réalisation avec sa fable gore et féministe 'The Substance'. Sa star Demi Moore, récompensée par un Golden Globe pour son interprétation d'une ancienne gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence, est pressentie pour remporter le Bafta de la meilleure actrice. Elle affrontera la révélation Mikey Madison ('Anora'), la sorcière verte de 'Wicked' Cynthia Erivo, la Britannique Marianne Jean-Baptiste ('Hard Truths') et l'étoile d'Hollywood Saoirse Ronan ('The Outrun'). Côté acteurs, Adrien Brody et Ralph Fiennes se mesureront à Timothée Chalamet en Bob Dylan plus vrai que nature, à la star montante Colman Domingo ('Sing Sing'), à Hugh Grant dans un rôle à contre-emploi ('Heretic') et à Sebastian Stan en jeune Donald Trump ('The Apprentice'). Le cinéma britannique brillera lui aussi, et 'Bird' d'Andrea Arnold, 'Blitz' de Steve McQueen, 'Gladiator II' de Ridley Scott ou encore le nouveau 'Wallace et Gromit' s'affrontent dans une catégorie dédiée. Succès inattendu déjà primé à Sundance, 'Kneecap', docu-fiction sur un insolent trio de rap nord-irlandais, pourrait aussi créer la surprise dans les six catégories où il est nommé





