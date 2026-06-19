Les astuces pour tenir la nuit et regarder tous les matches de la Coupe du monde

Certains fans ont trouvé des astuces pour tenir la nuit et regarder tous les matches de la Coupe du monde. Ils utilisent des micro-siestes, des pauses fraîcheur et des siestes pour se reposer. Cependant, les recherches sur le sujet estiment que 8 jours à 6 heures de sommeil équivalent à une nuit blanche. Les plus courageux continueront d'accumuler de la dette de sommeil et de ruser pour ne pas tomber dans les bras de Morphée devant un match sans enjeu.

Pour regarder tous les matches de la Coupe du monde, certains fans ont trouvé des astuces pour tenir la nuit. Raul Ranger, le gardien du Mexique, a sauvé son camp face à la Corée du Sud dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les horaires improbables de la Coupe du monde n'ont pas refroidi certains fans, qui puisent dans leurs ressources pour regarder tous les matches. Mathéo, un cadreur monteur, a visionné tous les matches de la Coupe du monde et a trouvé des micro-siestes pour tenir la nuit. Il alterne deux heures de travail avec une heure de sieste et prend des pauses fraîcheur pour se reposer.

Pour Mehdi, un logisticien, il est difficile de regarder les matches la nuit et de bosser correctement. Il a estimé qu'il dormait 4 à 6 heures par jour depuis le début de la compétition. Les recherches sur le sujet estiment que 8 jours à 6 heures de sommeil équivalent à une nuit blanche. Les pauses fraîcheur peuvent être compliquées à gérer pour ceux qui regardent les matches la nuit.

Mehdi a trouvé un bon choix en prenant des siestes de 15 h à 17 h en rentrant chez lui après le travail. Il estime qu'il ne faut plus prendre la voiture parce qu'on se croit en pleine forme alors que pas du tout. Il pense que c'est impossible de regarder des matches la nuit et de bosser correctement.

Les plus courageux continueront d'accumuler de la dette de sommeil et de ruser pour ne pas tomber dans les bras de Morphée devant un match sans enjeu





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Matchs Sommeil Dette De Sommeil Astuces

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : comment éviter les spoils et suivre les matchs en temps réelAlors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, de nombreux supporters cherchent à éviter les spoils et les retards de diffusion. Découvrez les meilleures pratiques pour regarder les matchs en direct, notamment via la TNT, et les risques liés aux solutions de streaming illégales.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Yirenkyi salvateur, Harvey décevant, les tops et les flops de GhanaDécouvrez les Tops et les Flops de la première journée de la Coupe du monde 2026 entre le Ghana et le Panama.

Read more »

Coupe du monde 2026 : Diaz inspiré, Khusanov au ralenti, les tops et les flops d'OuzbékistanDécouvrez les Tops et les Flops de la première journée de la Coupe du monde 2026 entre l'Ouzbékistan et la Colombie

Read more »

Coupe du monde : les Bleus peuvent-ils gagner la compétition ?Coupe du monde : les Bleus peuvent-ils gagner la compétition ?

Read more »