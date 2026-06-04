La révolution de l'IA s'accompagne d'une explosion des risques assurantiels liés à ses centres de données géants. Les centres de données qui alimentent l'infrastructure actuelle de l'IA gagnent en taille et en complexité.

Les assureurs face à une concentration de risques sans précédent avec les centres de données de l'IA. Alimentée par des centaines de milliards de dollars d'investissements, la révolution de l'IA s'accompagne d'une explosion des risques assurantiels liés à ses centres de données géants.

Les centres de données qui alimentent l'infrastructure actuelle de l'IA gagnent en taille et en complexité. Certains projets atteignent désormais des montants colossaux avant même l'installation des processeurs graphiques (GPU) et des équipements informatiques, qui peuvent encore doubler la valeur assurée du projet. Les établissements financiers qui financent ces projets exigent des couvertures capables d'absorber la totalité du coût de construction. Or les capacités du marché restent limitées.

L'industrie de l'assurance et de la réassurance ne peut soutenir qu'une fraction de ces montants à des tarifs compétitifs. Les centres de données de nouvelle génération sont souvent implantés dans des régions où les terrains et l'électricité sont abondants, mais également plus exposées aux catastrophes naturelles. Les risques technologiques se multiplient également. Les opérateurs déploient massivement des batteries lithium-ion directement dans les salles informatiques.

Ces équipements créent une nouvelle source d'incendie qui, selon l'étude, dans les centres de traitement de données. Les pertes liées au feu figurent déjà parmi les sinistres les plus coûteux du secteur. Les incendies ne représentent que 10,9 % des incidents, mais ils génèrent 42,3 % du coût total des sinistres dans les centres de données. L'arrivée des systèmes de refroidissement liquide ouvre un autre front.

Les puces spécialisées dans l'IA produisent beaucoup plus de chaleur que les serveurs traditionnels, obligeant les exploitants à faire circuler d'importants volumes de liquide au plus près des composants électroniques. Résultat : les dégâts des eaux deviennent un risque majeur. Swiss Re rappelle que les dégâts liés aux liquides représentent près de 24 % des coûts totaux de sinistres dans les centres de données. Les fuites de sprinklers à elles seules comptent pour 9,3 % des coûts de sinistres.

À cela s'ajoutent les vulnérabilités énergétiques. Les problèmes d'alimentation électrique sont responsables de 45 % des pannes affectant les centres de données selon Swiss Re. Les besoins de puissance explosent : alors qu'un rack informatique classique nécessitait entre 5 et 15 kilowatts, les serveurs dédiés à l'IA peuvent dépasser 100 kilowatts par rack. Face aux limites des réseaux électriques, certains développeurs construisent désormais leurs propres centrales et systèmes de stockage d'énergie sur site, ajoutant de nouvelles couches de risque industriel.

Enfin, les cybermenaces demeurent omniprésentes. Les systèmes de gestion de l'alimentation, du refroidissement ou de la sécurité sont de plus en plus connectés à Internet, créant de nouvelles surfaces d'attaque. Swiss Re estime que pour le secteur de l'assurance, la révolution de l'IA se traduit ainsi par un changement d'échelle





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