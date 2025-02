Les Apiculteurs Hauts-Alpins Récompensés au Concours des Miels de France

Dix apiculteurs hauts-alpins, dont Jean-Louis Galdino, ont remporté des médailles au concours des miels de France, démontrant l'excellence de leurs produits. L'article explore la passion de Jean-Louis pour l'apiculture et les techniques qu'il utilise pour produire du miel de qualité supérieure.

Le concours des miels de France , organisé le mardi 4 février, a vu les apiculteurs hauts-alpins remporter dix médaille s. Parmi eux, Jean-Louis Galdino , un apiculteur chevronné, a reçu sa treizième récompense, témoignant de la qualité supérieure de ses produits. Pour lui, cette distinction représente à la fois une reconnaissance de son savoir-faire et une garantie pour les consommateurs, car un miel ayant reçu une médaille a passé toutes les phases de sélection rigoureuses.

L'apiculture est une passion qui anime Jean-Louis depuis l'âge de onze ans, lorsqu'il a découvert un essaim d'abeilles. Autodidacte au départ, il a poursuivi sa formation tout au long de sa vie, maîtrisant toutes les techniques de l'apiculture, notamment l'élevage des abeilles. Il transmet également ses connaissances aux futurs apiculteurs.Jean-Louis souligne que l'apiculture est un métier complexe nécessitant de nombreuses compétences et connaissances. La production de miel est un processus qui implique l'extraction du miel et son transfert dans des cuves. Pour obtenir un miel de qualité supérieure, il faut des conditions optimales : chaleur, humidité, l'absence de vent et surtout, un grand nombre d'abeilles et de fleurs. Il explique que pour produire du miel de châtaignier en Ardèche, il se trouve dans une forêt de châtaigniers. Pour produire différents types de miels, il déplace régulièrement ses ruches dans tout le sud-est de la France, choisissant des zones spécifiques pour chaque type de miel.En anticipant les besoins futurs, Jean-Louis a même construit un réfrigérateur pour conserver ses cadres vides. Il estime que dans les années à venir, l'utilisation de produits de conservation sera interdite. Il est convaincu que pour produire un bon miel, il faut bien connaître les abeilles et leur consacrer beaucoup de temps





