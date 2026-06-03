Les anti-LGV organisent une grande chaîne humaine à Bernos-Beaulac

Les militants contre la LGV qui doit relier Bordeaux à Toulouse organisent une grande chaîne humaine à Bernos-Beaulac le 4 juillet pour montrer leur détermination et exprimer leur opposition à la construction de la ligne à grande vitesse dans la vallée du Ciron.

Ne laissons pas saccager la vallée du Ciron. Les militants contre la LGV qui doit relier Bordeaux à Toulouse organisent une grande chaîne humaine à Bernos-Beaulac le 4 juillet à 10 heures.

Cette action vise à montrer leur détermination et à exprimer leur opposition à la construction de la ligne à grande vitesse dans la vallée du Ciron. Les militants estiment que la LGV saccagera la vallée et demandent que les autorités prennent en compte leurs préoccupations. Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux visent à fluidifier et sécuriser la circulation des trains.

Les six passages à niveau entre Bègles et Saint-Médard-d'Eyrans seront supprimés et remplacés par quatre ouvrages, ponts ou souterrains, à l'horizon 2032. Pour se faire entendre, les militants organisent une grande chaîne humaine à Bernos-Beaulac, samedi 4 juillet. En amont, des réunions publiques sont prévues dans plusieurs villages du Sud-Gironde. Les réunions publiques sont organisées en juin en Sud-Gironde pour informer les habitants sur les plans de la LGV et recueillir leurs opinions.

Les militants espèrent que les autorités prendront en compte leurs préoccupations et modifieront les plans de la LGV pour protéger la vallée du Ciron. Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux visent à fluidifier et sécuriser la circulation des trains. Les six passages à niveau entre Bègles et Saint-Médard-d'Eyrans seront supprimés et remplacés par quatre ouvrages, ponts ou souterrains, à l'horizon 2032.

Les militants estiment que la LGV saccagera la vallée et demandent que les autorités prennent en compte leurs préoccupations





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