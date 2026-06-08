Les Amis du Vieux Lançon font vivre le patrimoine et les traditions

Les Amis du Vieux Lançon ont organisé une journée de visite au télégraphe Chappe, un élément emblématique du patrimoine lançonnais, et ont prévu un événement pour célébrer la fête de la Saint-Jean.

Les Amis du Vieux Lançon ont organisé une journée de visite au télégraphe Chappe, un élément emblématique du patrimoine lançonnais . La journée a rencontré un beau succès, avec de nombreux visiteurs venus découvrir cet élément unique.

Parmi les visiteurs, il y avait une quinzaine de marcheurs du groupe de randonnée pédestre, qui ont profité de l'occasion pour découvrir la culture locale. Les Amis du Vieux Lançon ont accueilli les visiteurs avec enthousiasme et gentillesse, leur permettant de découvrir l'histoire du télégraphe et de se familiariser avec le patrimoine exceptionnel de la région.

L'association a également organisé un événement pour célébrer la fête de la Saint-Jean, qui se déroulera le mercredi 24 juin à partir de 19 heures, place Fernand Brun. Le programme fera à nouveau la part belle aux traditions provençales avec la participation des groupes folkloriques, Li Dansaire Dou Grand Cavaou de Fos-sur-Mer et Li Galoi Prouvençau de Miramas.

L'escape game Fort Bazar, une expérience familiale immersive plébiscitée à Lançon-Provence, animeront également la soirée à travers des saynètes pleines de bonne humeur qui feront revivre l'âme provençale du village. Les participants pourront partager un repas tiré du sac dans une ambiance conviviale avant le traditionnel défilé aux lampions dans les rues du village.

La soirée se poursuivra autour du feu de la Saint-Jean, allumé vers 22h30 sur la place Fernand Brun, au rythme des chants et des traditions qui font vivre le patrimoine provençal





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