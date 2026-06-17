Les Amis de La Marseillaise prolongent ses portes ouvertes autour d'une toile restaurée

Un accès privilégié au siège rénové de La Marseillaise pour découvrir un chef-d'oeuvre de Pierre Ambrogiani

Le symbole de la presse française a donné à ses lecteurs une occasion de se rapprocher de son héritage. Les Amis de La Marseillaise, l'association qui souffle la vie sur le quotidien parisien, a décidé de prolonger son initiative de portes ouvertes durant deux jours.

L'événement, qui a débuté mardi soir, a ouvert les portes du siège historique du journal, situé à l'ancienne façade moderne de la place de la République. Dès l'entrée, les visiteurs trouvent un espace lumineux, agrémenté de plantes suspendues et de vitrines illustrées par des affiches vintage de la rédaction d'autrefois. Le point d'honneur de la visite fut une toile à l'échelle monumentale de l'artiste Pierre Ambrogiani.

Le chef‑œuvre, façonné dans le cadre d'une collaboration entre l'association et les artisans locaux, représente un paysage de travailleurs de la presse, symbolisant l'esprit du livre et de la liberté de la presse. Serge Baroni, président des Amis de La Marseillaise, présente la toile à Pierrette Forest, une lectrice fidèle, et lui expose l'histoire de sa restauration. Les deux échanges s'estompent en une conversation entre amis qui s'apprécient mutuellement.

Pierrette Forest exprime son enthousiasme devant la couleur éclatante de la toile qui, selon elle, ramène le cœur de l'histoire du journal dans la réalité. Je suis émerveillée par cette représentation, qu'il suffit de regarder pour se sentir placé dans la plaque de la presse, témoigne‑elle. En découvrant l'ensemble des actions de l'association, elle remarque qu'elles ont fait de la toile un objet d'art accessible à un large public.

Le centre d'exposition se laisse ainsi devenir un lieu d'échanges où chacun peut apprendre pourquoi le journal est un pilier de la société. Les Amis de La Marseillaise ont également conquis les grandes pièces d'affichage et de passion autour d'un objet de marché. La toile est déclinée en posters, cartes postales ou même sacs en toile qui préserveront un souvenir de cette journée.

Les visiteurs repartent alors avec de nouveaux items qui, selon la direction, pourraient être un souvenir de la visite ou un cadeau offert à un proche. Ce projet compte ainsi introduire la culture du journal de manière tangible et mémorable auprès d'un public toujours plus curieux





lamarsweb / 🏆 35. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Opération Portes Ouvertes Tapisserie Pierre Ambrogiani Association Des Amis Culture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les anti-obésité Wegovy et Mounjaro remboursés dès ce lundi : les demandes explosent, 'les infirmiers submergés'De nombreux patients contactent les centres spécialistes de l'obésité depuis l'annonce du remboursement des médicaments Wegovy et Mounjaro à 65 % par l'Assurance maladie.

Read more »

André-Pierre Gignac ouvre sa pizzeria marseillaise à Monterrey au MexiqueAndré-Pierre Gignac ouvre sa pizzeria marseillaise, 'Petite Canaille', au Mexique

Read more »

Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cilsLes recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Read more »

Mercato : André-Pierre Gignac loin de la retraite, des géants sur les rangsPendant que la planète football vibre actuellement au rythme de la Coupe du monde, André-Pierre Gignac observe le tournoi avec attention depuis sa terrasse mexicaine. À 40 ans, l'avant-centre des Tigres de Monterrey met à profit cette période de vacances pour peaufiner sa préparation athlétique.

Read more »