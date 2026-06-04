Les ambulanciers du CHU de Toulouse sont en grève illimitée depuis quatre semaines, déterminés à être reconnus comme membres de la filière de soins. Ils réclament une rémunération en lien avec l'élargissement de leur activité et plaident pour être reconnus comme des soignants.

Les ambulanciers du CHU de Toulouse poursuivent leur grève illimitée, déterminés à être reconnus comme membres de la filière de soins . Après quatre semaines de mobilisation, ils ont manifesté devant l'Agence régionale de santé (ARS Occitanie) ce jeudi 4 juin.

Les ambulanciers réclament une rémunération en lien avec l'élargissement de leur activité, qui peut être complexe et ne correspond pas toujours à leur fiche de poste. Ils citent notamment le transport de détenus, de corps jusqu'à la chambre mortuaire ou encore de patients nécessitant la présence d'un personnel soignant en raison de leur état de santé ou du matériel médical utilisé.

La direction du CHU indique que l'attribution de primes spécifiques doit répondre à des critères précis fixés par la réglementation nationale. Les ambulanciers plaident pour être reconnus comme des soignants et donc relevant du soin plutôt que de la logistique. C'est leur priorité absolue, selon Jérôme Jean-Charles, ambulancier gréviste et un des porteurs du dossier.

La direction du CHU a proposé un protocole de sortie de grève, qui inclut un plan de formation dédié, une mise à jour des fiches de poste et la priorisation de l'examen des candidatures des ambulanciers pour les postes au sein du Samu. Le CHU s'engagerait aussi à retirer la mission de transport de détenus hospitalisés aux ambulanciers. Les ambulanciers du CHU de Toulouse poursuivent leur mouvement, soutenus par les syndicats Sud et CGT.

Ils dénoncent le mépris et appellent à manifester devant l'ARS ce jeudi matin. La grève des ambulanciers se durcit au CHU de Toulouse, avec des activités particulières et complexes qu'il faut revaloriser, selon les ambulanciers





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