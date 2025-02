Les Ambitions Cachées du Gouvernement Macron

Article analysant le poids politique des membres du gouvernement Macron, mettant en lumière les ambitions de certains comme Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, ainsi que les difficultés rencontrées par d'autres, comme Elisabeth Borne.

Eric Lombard, l'artisan probable de la non-censure des socialistes et figure clé du Budget, reste méconnu du grand public. Malgré son influence, il ne figure pas dans le classement des personnalités de notre baromètre politique Odoxa-Public Sénat La Dépêche de janvier, contrairement à d'autres membres importants de l'équipe de François Bayrou.

En revanche, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et son prédécesseur, Gérald Darmanin, qui occupe désormais le ministère de la Justice, se partagent la 5e place de notre classement, tout comme dans les médias. Les deux hommes, désireux d'incarner l'ordre et l'autorité, se livrent à des déclarations souvent controversées dans les médias, portant sur l'État de droit ou le droit du sol, risquant parfois de se heurter à des contradictions. Lors d'une récente interview sur France Inter, Bruno Retailleau a été interpellé en direct par un juge administratif concernant l'annulation par la justice de l'expulsion d'un influenceur algérien. Le ministre avait déclaré que « l'État de droit a été dévoyé au point que la règle de droit ne protège plus la société française, mais désarme l'État régalien ». Le magistrat, soulignant qu'il n'avait fait que appliquer la loi, a rappelé à Retailleau que « si cette loi ne lui plaît pas, qu'il la change ». Il a également rappelé que c'est précisément le sénateur Retailleau qui a soutenu et voté une modification législative permettant la décision du tribunal administratif qu'il dénonce aujourd'hui. Malgré ce recadrage, il est probable que Retailleau continuera à prendre de plus en plus de place au sein du gouvernement, notamment au sein des LR où il vient de déclarer sa candidature à la présidence, ouvrant ainsi la porte à une nouvelle guerre des chefs avec Laurent Wauquiez.De son côté, Gérald Darmanin a également mis la barre sur 2027. Le ministre a récemment suggéré l'organisation d'une primaire pour le bloc central, les seuls LR, selon lui, à pouvoir éviter un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. À côté de ce duo Intérieur-Justice, une autre personnalité de poids semble rencontrer plus de difficultés pour se faire remarquer : Elisabeth Borne (17e dans notre palmarès). L'ancienne Première ministre, actuellement ministre de l'Éducation nationale, n'a pas réussi à s'imposer politiquement. Elle a abandonné la course à la présidence du parti Renaissance à Gabriel Attal et n'a pas réussi à structurer l'aile gauche de la macronie comme certains l'espéraient. Enfin, il existe un poids lourd qui se distingue de tous les autres : Sébastien Lecornu. Éternel Poulidor, plusieurs fois pressenti pour Matignon avant d'être démasqué à chaque fois, le ministre des Armées, très proche du président Macron, a laissé parler son âme. « Je ne serai jamais candidat à Matignon », a confié à L'Opinion lundi le ministre de 38 ans, qui observe la politique française avec une certaine méfiance. « Tous les matins, je lis les notes que l'on me transmet sur l'état du monde. Cela me donne le sentiment d'un décalage énorme entre la vie politique nationale et les tensions internationales », confie celui qui déplore le « piapiatage » médiatique. Et peut-être les Français avec lui





ladepechedumidi

