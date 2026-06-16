Un colorant controversé mais autorisé par la réglementation est utilisé dans la production du sirop à la menthe. Ce colorant, le bleu brillant FCF, est suspecté de favoriser l'hyperactivité et les troubles du déficit de l'attention chez l'enfant (TDAH). Des études ont également mis en évidence un potentiel génotoxique et cytotoxique. Certaines marques proposent déjà des sirops à la menthe sans ajout de colorant, et donc transparents.

Les aliments du quotidien peuvent devenir toxiques voire mortels et cosmétiques. L'utilisation d'un colorant controversé mais autorisé par la réglementation dans la production du sirop à la menthe est dénoncée.

Le bleu brillant FCF est un additif controversé en raison de plusieurs risques potentiels pour la santé, notamment chez les enfants, alors même qu'il n'a aucune utilité nutritionnelle ni fonction de conservation. Plusieurs signaux scientifiques appellent à la vigilance, notamment sur les effets potentiels des colorants artificiels chez les enfants. Lorsqu'un additif controversé n'a qu'une fonction esthétique, le principe de précaution devrait conduire les fabricants à le supprimer.

La couleur verte du sirop à la menthe est en effet réalisée artificiellement grâce à ce colorant sans goût particulier. Dans les sirops industriels, les fabricants n'utilisent pas des feuilles de menthe infusées dans le produit. Ils utilisent des arômes de menthe, fabriqués industriellement à partir des composés aromatiques de la plante. Ces arômes donnent le goût de menthe, mais ne contiennent pas les pigments verts présents dans les feuilles.

Résultat : un sirop de menthe est naturellement transparent ou légèrement jaunâtre. Yuka rappelle également que l'E133 est notamment suspecté de favoriser l'hyperactivité et les troubles du déficit de l'attention chez l'enfant (TDAH). Des études ont également mis en évidence un potentiel génotoxique, ainsi qu'un potentiel cytotoxique.

Enfin, certaines formes de cet additif peuvent contenir de l'aluminium, aussi suspecté de provoquer des dommages à l'ADN et d'accroître le risque de maladies comme la sclérose en plaques, l'asthme, l'épilepsie ou encore la maladie d'Alzheimer. L'ajout de l'E133, qui n'a donc qu'un unique but visuel, est présent pour répondre à une attente visuelle forte des consommateurs. Certaines marques proposent déjà des sirops à la menthe sans ajout de colorant, et donc transparents.

D'autres travaillent sur de nouvelles formules qui leur permettraient de conserver cette couleur verte sans ajouter de colorant, grâce à la spiruline, par exemple.





20minutesMars / 🏆 43. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colorant Bleu Brillant FCF Sirop À La Menthe Santé Environnement Précaution

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les anti-obésité Wegovy et Mounjaro remboursés dès ce lundi : les demandes explosent, 'les infirmiers submergés'De nombreux patients contactent les centres spécialistes de l'obésité depuis l'annonce du remboursement des médicaments Wegovy et Mounjaro à 65 % par l'Assurance maladie.

Read more »

Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cilsLes recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Read more »

Des solutions solidaires pour la garde des animaux de compagnie et le sommeil des nourrissonsAu programme des Carnets du jour : une association qui propose une réponse solidaire au casse-tête de la garde des animaux de compagnie, puis une entreprise d'Eure-et-Loir qui accompagne le sommeil des nourrissons avec des cocons de naissance en laine. La première est une plateforme en ligne qui permet de trouver près de chez soi quelqu'un pour garder son animal de compagnie, que ce soit pour les vacances ou un séjour à l'hôpital, et tout ça gratuitement. Le secret, c'est la solidarité. En gardant bénévolement un animal, on gagne des 'bêbêtes', monnaie virtuelle, qui sont ensuite utilisées pour faire garder son animal. La seconde, fondée par Agathe, kinésithérapeute, propose des cocons de naissance en laine, basés à Châteaudun, pour offrir un sommeil rassurant à un tout jeune enfant. Des produits prêts à l'emploi ou à tricoter soi-même sont disponibles.

Read more »

TDAH chez les filles : ces 3 formes méconnues peuvent retarder le diagnostic pendant des annéesTDAH chez les filles : symptômes discrets, profils méconnus et diagnostic tardif. Voici les trois présentations du trouble à connaître.

Read more »