Les aliments clés à inclure dans votre petit-déjeuner pour une bonne santé et des fonctions cognitives optimales

Une diététicienne a révélé les aliments à privilégier pour une vie saine et intellectuelle dans un petit-déjeuner équilibré.

Cette diététicienne dévoile les meilleurs aliments à manger au petit-déjeuner pour vieillir en bonne santé Afin de préserver les fonctions cognitives et favoriser la santé cardiovasculaire, certains aliments sont recommandés lors de la consommation de votre petit-déjeuner .

Une diététicienne a dressé la liste de ceux à privilégier. La diététicienne Caroline Cohen a montré que la consommation régulière d’un petit-déjeuner pouvait favoriser un meilleur vieillissement, une meilleure préservation des fonctions cognitives ainsi qu’une meilleure santé cardiovasculaire. Le régime MIND, qui combine les régimes méditerranéen et DASH, est recommandé.

Ce régime met l’accent sur des aliments spécifiques qui peuvent contribuer à prévenir ou à ralentir le déclin cognitif ou à réduire les pertes de mémoire, notamment les noix de Grenoble, riches en ALA, un acide gras oméga-3. Inutile de manger des aliments sophistiqués : Pour mieux intégrer ces aliments à votre repas, Caroline Cohen conseille d’y aller étape par étape, plutôt que de bouleverser vos habitudes.

Pour mieux intégrer ces aliments à votre repas, Caroline Cohen conseille d’y aller étape par étape. Plutôt que de compliquer les choses, Habits de médecins pour une longévité en bonne santé





marieclaire_fr / 🏆 19. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aliments Petit-Déjeuner Santé Déclenchement Cognitif Prévention Homme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les partisans du télétravail ont une nouvelle étude pour les conforterSelon l’Insee et la Dares, l’augmentation du télétravail est associée à un gain de productivité dans les entreprises.

Read more »

Une agente immobilière meurt après une chute pendant une visite en EspagneUne agente immobilière est décédée après avoir été victime d’une chute lors de la visite d’une maison en Espagne. Elle est tombée à travers l’ouverture d’un grenier

Read more »

Les Etats-Unis appellent les Cubains à choisir 'une nouvelle voie'Les Etats-Unis appellent les Cubains à choisir 'une nouvelle voie'

Read more »

Nice : Old, Wahi, Abdi… gros imbroglio sur la présence des MondialistesUne mauvaise nouvelle pour les deux formations tombe avant les barrages, concernant les Mondialistes.

Read more »