Les aliments à privilégier pour un régime équilibré

Pour un régime équilibré, il est recommandé de privilégier les aliments riches en protéines et en fibres. Les produits d'origine animale comme les œufs et le poisson, ainsi que les légumes secs et les féculents, sont des choix idéaux. Il est également important de cuisiner soi-même pour éviter les plats tout faits.

La viande nous apporte notamment des protéines et du fer. Si vous l'excluez de votre assiette, portez votre choix sur d'autres produits d'origine animale comme les œufs et bien sûr le poisson qui apporte également du fer et des omégas 3, protecteurs pour le système cardiovasculaire.

Enfin, les produits laitiers doivent compléter le menu : le lait, les fromages, les yaourts, les fromages blancs, etc. Au-delà, visez également une autre famille d'aliments : les légumes secs. Ces aliments naturellement riches en fibres et qui contiennent des protéines végétales doivent être consommés au moins deux fois par semaine. Ils peuvent remplacer la viande de temps en temps et il est conseillé de les associer à un produit céréalier.

Misez également sur les féculents ou les produits céréaliers complets. Des aliments tels que le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet renferment des protéines et des fibres. Testez différentes recettes et aliments et cuisinez-vous-même plutôt que d'acheter des plats tout faits





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