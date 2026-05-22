Les Ailes ont signé une victoire contre l'Ulster, Donovan Taofifenua et Gabriel Ngandebe

Les ailés du Montpellier Rugby, Donovan Taofifenua et Gabriel Ngandebe, ont participé au rachat de leur équipe en gagnant contre l'Ulster (59-26) en marquant chacun trois essais à des moments clés de la rencontre.

Donovan Taofifenua et Gabriel Ngandebe ont joué un rôle actif dans la victoire du Montpellier Rugby (Hérault) contre l' Ulster (59-26), marquant chacun trois essais à des moments clés de la rencontre, démontrant que Montpellier n'était pas seulement une équipe de gros.

Vendredi soir, ces deux ailés du MHR ont pris une belle revanche sur l'autre part. Gabriel Ngandebe a fait un essai dans la première minute de jeu en réponse à celui de l'Ulster, servi par Cadot. Ce fut un moment décisif en 2021 lors de la victoire contre Leicester (18-17) déjà en finale du Challenge, où Donovan Tofifenua a également brillé défensivement avec 10 plaquages.

Donovan Taofifenua a montré un bon niveau face à Castres en pleine forme, marquant un essai de 50 mètres dans le Tarn et envenimant la défense locale. À Bilbao, il a finalement confirmée toute la confiance que le staff percevait en lui. Dans ce dernier match, il a marqué un premier essai de pur ailier, servi au large par Miotti (17e), avant de signer un second essai, maintenant son équipe en avance (46e).

Les deux ont pu profiter, jusqu'à la fin de la rencontre, de l'ambiance de San Mamés. Pour accéder de nouveau à cet article : Finale MHR – Ulster. Un titre serait un premier palier dans ce qu'on a en projet… Le premier grand défi de ce Montpellier-là. Pour en savoir plus : Fulgence Ouedraogo décrypte le staff du MHR : Jo (Caudullo) a des gros caractères dans ce staff, c'est un défi de management !

La stabilité a du bon : comment le staff du MHR, avec de la stabilité, a trouvé la recette avant la finale de Challenge contre l'Ulste





Midilibre / 🏆 16. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Montpellier Rugby Ulster Donovan Taofifenua Gabriel Ngandebe Challenge Finale Balcony Stability Management

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nice : Old, Wahi, Abdi… gros imbroglio sur la présence des MondialistesUne mauvaise nouvelle pour les deux formations tombe avant les barrages, concernant les Mondialistes.

Read more »

Les 5 pains les plus sains à privilégier absolument, selon les nutritionnistes82 % des Français mangent du pain chaque jour, mais tous ne se valent pas : quels sont les pains les plus sains à mettre au menu ?

Read more »

Cette année, les vraies stars de la Croisette sont les accessoires pour les cheveuxBarrette, grosse pince, bijoux de cheveux : voici ce que l'on pique aux célébrités.

Read more »

29° et une décision incompréhensible : pourquoi les pauses fraîcheurs ont été interdites lors de Montpellier-UlsterMontpellier s'est avoué interloqué concernant la décision de ne pas autoriser les pauses fraîcheurs alors qu'il faisait une chaleur étouffante lors de la finale de Challenge Cup.

Read more »