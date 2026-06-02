Les aides publiques allemandes relancent les ventes de voitures électriques et hybrides

Les ventes de voitures électriques et hybrides ont augmenté de 41% en Allemagne grâce aux subventions publiques. Les acheteurs réticents à cause des prix élevés ont été convaincus par le bonus du gouvernement.

En Allemagne , les aides publiques ont permis la relance des ventes de voitures hybrides et électriques. Grâce aux subventions versées par l'État allemand depuis le mois de janvier, les ventes de voitures électriques et hybrides ont augmenté de 41% sur un an.

En avril, 9% des clients ont abandonné leur voiture à moteur thermique et choisi un modèle électrique. Cette subvention de l'État, lancée en janvier, varie de 1 500 à 6 000 euros selon le modèle choisi, hybride ou électrique. Ces subventions de l'État, lancées en janvier, varient de 1 500 à 6 000 euros selon le modèle choisi, hybride ou électrique, et elles sont versées aux ménages dont le revenu imposable annuel ne dépasse pas les 80 000 euros.

Dès sa mise en place, les ventes ont bondi de 41% sur un an. Désormais, une voiture sur quatre vendue en Allemagne est 100% électrique. C'est la troisième fois seulement que les ventes atteignent un tel niveau. En avril, 9% des clients ont abandonné leur voiture à moteur thermique et choisi un modèle électrique, des acheteurs qui étaient bien souvent, jusqu'à présent, réticent à cause des prix élevés.

Pour eux, le bonus du gouvernement a véritablement été décisif, encore plus dans le contexte de flambée des prix du carburant liés au conflit en Iran. Le litre de super sans plomb, en Allemagne, a parfois dépassé les 2,20 euros, celui du diesel a frôlé les 2,50 euros.

À ce bonus du gouvernement s'ajoutent aussi les remises offertes par des constructeurs qui doivent vendre de plus en plus de modèles électriques pour respecter les quotas d'émission de CO2 fixés par l'Union européenne, si bien qu'au final, avec les aides publiques et ces rabais constructeurs, certains modèles électriques sont désormais accessibles à moins de 15 000 euros





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