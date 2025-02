Les agriculteurs américains face à l'incertitude des financements fédéraux

Nombreux agriculteurs américains, comme Elisa Lane et Skylar Holden, se retrouvent dans une situation financière précaire suite à la suspension et à la levée incertaine des financements fédéraux liés à l'Inflation Reduction Act (IRA). Ce gel des fonds destinés à soutenir la conservation des sols et les énergies propres plonge les exploitants dans l'incertitude et les pousse à réclamer des comptes au gouvernement.

« Nous sommes ceux dont ils sont censés prendre soin. » Comme Elisa Lane, maraîchère du Maryland, de nombreux agriculteurs américains se retrouvent en difficulté après la suspension, puis la levée incertaine, des financements fédéraux décidée par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche. Bien qu’annoncée comme annulée, la mise en pause des fonds liés à l’Inflation Reduction Act ( IRA ) continue d’impacter les bénéficiaires.

Ces programmes, destinés à soutenir la conservation des sols et les énergies propres, restent bloqués, plongeant les exploitants dans l’incertitude financière. Des fonds attendus, mais jamais versés Elisa Lane devait recevoir 30 000 dollars pour installer des panneaux solaires sur son exploitation, mais elle n’a toujours rien perçu. Même constat pour Skylar Holden, éleveur du Missouri, qui comptait sur 240 000 dollars pour améliorer la conservation des sols de sa ferme. Craignant pour l’avenir, il hésite désormais à poursuivre ses projets : « Si je vais au bout, je risque de ne pas toucher les fonds promis, alors que j’en ai besoin pour survivre. » Le flou autour de ces financements fédéraux pousse aujourd’hui les agriculteurs à réclamer des comptes. Plusieurs d’entre eux, dont Elisa Lane, étaient présents mardi devant la commission Agriculture de la Chambre des représentants, invités par des élus démocrates. Un secteur en demande de réponses Le gel temporaire, initié huit jours après le décret de Donald Trump, a laissé place à un silence inquiétant de l’USDA, le département américain de l’Agriculture, qui n’a pas répondu aux sollicitations. Pendant ce temps, les organisations agricoles s’impatientent. « L’USDA et les agences fédérales doivent honorer leurs engagements auprès des agriculteurs et des communautés rurales », a réclamé Rob Larew, président du syndicat national des agriculteurs, appelant le gouvernement à agir sans délai. Si l’IRA avait été conçu pour soutenir l’agriculture durable et les énergies renouvelables, son avenir reste incertain sous l’administration Trump. En attendant, les exploitants, eux, continuent de naviguer à vue, redoutant que leurs projets ne tombent définitivement à l’eau.





