Les Aéroports Européens Rebondissent Après La Pandémie

Les aéroports européens ont dépassé les niveaux de passagers d'avant la pandémie en 2024, enregistrant une croissance de 7,5% en un an. La forte croissance des vols internationaux, contrairement aux lignes intérieures, a été un moteur clé de cette reprise. La situation économique mondiale, les tensions géopolitiques et les coûts élevés des billets d'avion n'ont pas freiné la demande de voyages aériens.

La période post-covid est officiellement terminée pour les aéroports européens. En 2024, pour la première fois depuis la pandémie, ils ont accueilli 1,8 % de passagers de plus qu'en 2019. Selon un communiqué publié mercredi par ACI Europe , qui cite des données provisoires, « les aéroports européens ont finalement dépassé leurs volumes de passagers d'avant Covid-19, avec plus de 2,5 milliards de voyageurs l'année dernière ».

Le nombre de voyageurs a augmenté de 7,5 % sur le vieux continent en un an.Les liaisons aériennes internationales ont stimulé cette croissance, progressant de 8,8 % sur un an. Paradoxalement, la fréquentation des lignes intérieures est restée 6,3 % inférieure aux niveaux de 2019, selon ACI Europe, qui a évoqué « un report modal partiel vers le train » dans certains pays. ACI Europe se félicite des progressions des lignes internationales, surtout dans un contexte de « forte hausse des tarifs des billets, une chaîne d'approvisionnement sous pression, une croissance économique atone et des tensions géopolitiques », a remarqué le directeur général, Olivier Jankovec. Cependant, il signale qu'il s'agit d'une reprise « à plusieurs vitesses », dont seules les compagnies à bas coût et les aéroports qui les accueillent sont sortis gagnants. Les aéroports en Albanie, dont le tourisme s'est fortement développé ces dernières années, ont vu leur trafic plus que tripler (+220 %) depuis 2019, devant ceux d'Ouzbékistan (+186 %) et du Kazakhstan (+74,7 %). Ces deux pays semblent bénéficier d'un report du trafic vers la Russie après les sanctions imposées par l'Union européenne dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine. Sur le même modèle que les pays d'Asie centrale, la Turquie a également profité du phénomène (+23,1 % depuis 2019). Il y a près de six vols quotidiens depuis Istanbul vers Moscou, permettant à Turkish Airlines d'afficher des résultats records en 2024. Si le tourisme rapporte beaucoup à Ankara - 50 milliards d'euros en 2023 - c'est bien l'Italie et l'Espagne qui touchent le plus les dividendes grâce à cette activité, avec respectivement +17 % de trafic et +13 %. Les aéroports français et allemands ont sous-performé en raison notamment de la baisse de la demande intérieure, au profit du train. L'Allemagne a vu son trafic baisser de 16,6 % sur cinq ans et la France de 3 %. Le premier aéroport européen par nombre de passagers est resté Londres-Heathrow en 2024 avec 83,9 millions de voyageurs, juste devant Istanbul distant de 3 millions. D'autant qu'Heathrow pourrait garder sa place de leader en raison de la validation par l'État britannique d'une troisième piste d'atterrissage fin janvier.





LaTribune / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Aéroports Europe Passagers Croissance Voyages Aériens Post-Pandémie Vols Internationaux Vols Intérieurs Tourisme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Pourquoi les aéroports européens veulent aussi s'agrandirDe nouveaux terminaux et de nouvelles pistes d’atterrissage vont devoir être construits en Europe pour répondre à la croissance prévue du trafic aérien, même si l’Asie en prévoit encore davantage, plaident des professionnels de l’aérien malgré le réchauffement climatique.

Lire la suite »

Bonnes Perspectives pour les Distributeurs Américains, Moins pour les EuropéensLe contexte politique et économique pèse lourd sur l'activité du secteur de la distribution. Les Américains sont très optimistes, tandis que les Européens sont beaucoup moins confiants. Les raisons de ce pessimisme européen sont liées à l'instabilité politique et économique dans plusieurs pays. Cependant, certaines régions de l'Europe, comme le sud et le Royaume-Uni, montrent une bonne reprise.

Lire la suite »

Les États-Unis menacent des droits de douane sur les produits européensDonald Trump déclare que l'Union européenne est « très mauvaise » pour les États-Unis et menace de droits de douane de 25 % sur les produits européens à partir du 1er février. Le président américain justifie cette décision par un déficit commercial de 350 milliards de dollars avec l'UE et accuse le bloc de ne pas prendre les produits américains. Il évoque également la possibilité de droits de douane de 10 % sur les produits chinois en raison du trafic de fentanyl.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le...

Lire la suite »

Laver les bouteilles et les réutiliser plutôt que les casser pour les recyclerUne petite coopérative engagée vient de réussir, avec des moyens limités, à ouvrir près de Toulouse une usine de lavage de bouteilles en verre qui permet leur réemploi, un procédé plus respectueux de l'environnement et moins consommateur d'énergie que le recyclage.'Au lieu de casser une bo...

Lire la suite »