Les actualités économiques et financières du moment

Découvrez les dernières nouvelles sur les prix du pétrole, les écoles de commerce françaises, l'intelligence artificielle, la population française et bien d'autres sujets.

Après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les États-Unis, les prix du pétrole chutent. Cela augure une baisse des prix à la pompe dans les prochains jours.

Pourquoi les aides aux carburants du gouvernement seront-elles quand même versées? La réponse d'Erwan Morice. Les écoles de commerce françaises ont la cote à l'international. Et leur prestige ne faiblit pas si l'on en croit le dernier classement du Financial Times.

Cinq des dix meilleures écoles de finance du monde sont françaises. Les formations en finances de l'hexagone sont-elles les meilleures du monde? La réponse de Stéphanie Coleau. C'est sans doute la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Space X, ouvre son capital au public et espère récolter 75 milliards de dollars. Pourquoi l'entreprise d'Elon Musk entre-t-elle en bourse? La réponse de Stéphanie Coleau. 48 équipes et 104 matchs. Sur le plan sportif, le mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique est déjà exceptionnel.

Sur le plan économique aussi la compétition pourrait être exceptionnelle. Le mondial 2026 est-il celui de tous les records? La réponse de Stéphanie Coleau. Le déploiement de l'intelligence artificielle a créé 256.000 emplois en Europe.

Et près d'un sur 10 se trouve à Paris. La capitale et d'autres villes françaises attirent les spécialistes de l'IA selon une étude du réseau social LinkedIn. La France est-elle le paradis de l'intelligence artificielle en Europe? La réponse de Stéphanie Coleau.

La population française va continuer d'augmenter pendant une dizaine d'années, selon l'Insee. Mais l'institut de la statistique prévoit ensuite une chute de la démographie et la perte de 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. Doit-on s'en inquiéter? La réponse de Stéphanie Coleau.

C'est un tournant majeur pour le marché français des télécommunications. Bouygues Telecom, Orange et Free ont conclu un accord pour le rachat de SFR dans le cadre d'une opération valorisée à plus de 20 milliards d'euros. Les 25 millions d'abonnés de SFR seront répartis entre ses différents concurrents. Une opération susceptible de représenter un gain de revenus considérable pour les acquéreurs.

Les explications de Stéphanie Coleau. Le député Les Républicains Éric Pauget propose aux entreprises de racheter les congés payés de leurs employés. L'objectif est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Une proposition de loi est en cours de préparation.

Alors, pourra-t-on bientôt monétiser ses congés payés? La réponse de Stéphanie Coleau. Ils sont de plus en plus nombreux sur Terre: les millionnaires. On en compte 25,3 millions.

Et leur nombre explose en Asie et aux États-Unis. Pourquoi y-a-t-il de plus en plus de millionnaires? La réponse de Stéphanie Coleau. Plus d'une cigarette sur deux fumée en France n'a pas été acheté dans un bureau de tabac.

Soit 10 milliards d'euros de taxes qui échappent à l'État. Pourquoi les Français n'achètent-ils plus leurs cigarettes chez les buralistes? La réponse de Stéphanie Coleau. Raël m'a torturée dès le premier soir: une ancienne adepte raconte l'emprise et l'horreur au sein du mouvement de Claude Vorilho





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