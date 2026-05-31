Les Actualités du Poker : Romain Lewis, Julien Sitbon et le RMC Poker Show

Un tour d'horizon des récents événements majeurs du poker en France, du Main Event des WSOP aux changements de sponsor, en passant par les performances de Julien Sitbon et le contenu du RMC Poker Show.

Romain Lewis , figure emblématique du poker français, a récemment confié son plus beau moment de poker lors d'une interview. C'était au Main Event des WSOP , une expérience qu'il décrit comme inoubliable.

Il raconte les sensations uniques ressenties à la table finale, la pression intense et la joie de jouer parmi les meilleurs. Après neuf ans de collaboration fructueuse avec Winamax, Romain Lewis a annoncé la fin de leur partenariat. Cette décision, mûrement réfléchie, vise à explorer de nouveaux horizons et à relever de nouveaux défis. Son départ laisse un vide dans l'équipe Winamax, mais ouvre des perspectives passionnantes pour sa carrière.

Julien Sitbon, autre grand nom du poker français, est actuellement en lice au Head's Up Championship à 25 000 $ des WSOP. Avec seulement 16 joueurs restants, il est bien placé pour décrocher le titre et le prize pool de plus de 700 000 $. Son parcours impressionnant dans ce tournoi à élimination directe démontre son talent et sa maîtrise du jeu. Les fans suivent avec attention ses performances, espérant le voir triompher.

Ce championnat est l'un des plus prestigieux des WSOP, et la présence de Sitbon est une fierté pour la communauté poker française. Le RMC Poker Show, animé par Daniel Riolo et Moundir Zoughari, continue d'être le rendez-vous incontournable des passionnés de poker. Diffusé tous les dimanches à minuit, le show propose une heure de conseils de joueurs professionnels, d'actualité des tournois et d'interviews exclusives.

L'émission du 24 mai a reçu des invités de marque : Hugues Mazerolle, vainqueur de l'Estoril Poker Fest pour 100 000 €, Mathieu Choffardet, deuxième de l'IPO San Remo, ainsi que Stéphane Salette et Erwan Mevel, fondateurs de MyPokerSeries. Ces échanges enrichissants permettent aux auditeurs de mieux comprendre les stratégies et les coulisses du poker professionnel.

En parallèle, l'actualité sportive du 31 mai inclut le décryptage de la liste de l'Algérie pour la Coupe du Monde, la parade d'Arsenal et la rumeur Sage à Liverpool. Ces sujets variés montrent la diversité des intérêts abordés sur RMC





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