Les Actualités du Jour : Zelensky Prêt à Négocier, Enquête sur l'Assassinat de Louise et Victoire du PSG

Résumé des actualités du jour incluant les dernières négociations de Zelensky avec Moscou, l'enquête sur le meurtre de Louise et la victoire facile du PSG contre Brest en barrage aller de la Ligue des champions.

Vous avez manqué les informations de ce début de matinée ? On vous a préparé un résumé pour vous aider à y voir plus clair et à briller à la machine à café. Volodymyr Zelensky fait face à une pression sans précédent. À Washington, Donald Trump insiste pour une fin rapide de la guerre en Ukraine. Dans une interview accordée au Guardian, le président ukrainien s'est dit prêt à négocier avec Moscou , envisageant un échange territorial.

Pour persuader l'administration américaine de maintenir son soutien, le chef de l'État ukrainien propose des contrats économiques attractifs, notamment dans la reconstruction et l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Pour suivre l'évolution de la situation, notre rédaction est mobilisée, comme chaque jour, avec notre live sur l'Ukraine.Comment les enquêteurs ont-ils retracé l'identité du principal suspect dans l'assassinat de Louise ? L'enquête a été rapide après la découverte tragique du corps de Louise, 11 ans, dans l'Essonne. L'ADN d'un homme de 23 ans, interpellé lundi soir, a été retrouvé sous les ongles de la collégienne. Cet habitant du quartier, qui selon nos informations est connu pour de petits délits « mais aucune infraction sexuelle ou criminelle », a vu sa garde à vue pour « meurtre sur mineur de 15 ans » prolongée. 20 Minutes revient donc précisément sur cette affaire en vous expliquant comment, à partir d'une simple image, les enquêteurs sont parvenus à l'identifier. Le PSG a remporté une victoire facile contre Brest en barrage aller de Ligue des champions. Paris a vécu une soirée tranquille mardi en Ligue des champions. Le PSG n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout du Stade Brestois (3-0), en barrage aller de la C1. Surtout, depuis la brillante victoire contre Manchester City, mi-janvier, le PSG de Luis Enrique semble métamorphosé et enchaîne les grands matchs. Un an et demi après son arrivée au club, le coach espagnol voit donc ses efforts récompensés, lui qui avait annoncé que son équipe serait meilleure cette année que la saison dernière. À Guingamp, notre journaliste Aymeric Le Gall analyse pour vous les raisons qui ont permis au club de la capitale d'obtenir ce résultat





