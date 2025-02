Les Actualités de la Vendée du 10 au 16 Février 2025

Suivez l'actualité de la Vendée avec les événements marquants de la semaine du 10 au 16 février 2025. Du conseil municipal aux festivals en passant par les accidents et les faits divers, découvrez l'essentiel de l'actualité vendéenne.

Lundi 10 février aux Sables-d’Olonne, Nicolas Chénéchaud a été officiellement élu premier adjoint. Cette annonce a été faite lors du conseil municipal du lundi 10 février 2025. Parallèlement, la Fédération de boulangerie-pâtisserie de Vendée a dévoilé son Top 5 des meilleurs préfous et sandwichs de la région. Le mardi 11 février, un accident de la route s'est produit à La Ferrière.

Le conducteur a été retrouvé en arrêt cardiaque et a été pris en charge par le Smur avant d'être évacué en urgence. Sur l'île de Noirmoutier, un médecin venu de Paris a dû annuler toutes ses consultations suite à l'absence d'assurance ménage dans la maison de garde. Mercredi 12 février, les Sables-d’Olonne se préparent à accueillir un nouveau festival, le Festival des Sables, qui se déroulera les 26, 27 et 28 juin. Patrick Bruel, Michel Jonasz et Gaëtan Roussel sont annoncés parmi les têtes d'affiche, ainsi que Ycare. Le groupe Skip The Use a donné un concert lors du Vendée Globe, mercredi 12 février 2025, sur la scène du festival. Deux skippers de l'Everest des Mers, Jean Le Cam et Éric Bellion, ont rejoint le groupe sur scène. Après son abandon sur le Vendée Globe, Arnaud Boissières a finalement mis pied à terre mercredi 12 février, près de deux semaines après son démâtage. Vendredi 14 février, un accident grave s'est produit entre un scooter et une voiture sur la 2×2 voies entre La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne très tôt dans la matinée. Le conducteur du scooter a été transporté à l'hôpital. Samedi 15 février, le LSVB est monté en poule haute de Nationale 1 pour la première fois de son histoire, au terme de la première partie de championnat. Dimanche 16 février, un homme de 65 ans a été jugé par défaut à La Roche-sur-Yon pour avoir choqué une jeune fille de 13 ans en lui exhibant son sexe en pleine journée au milieu de la place Napoléon.





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VENDÉE ACTUALITES LES SABLES D'olonne FESTIVAL ACCIDENT BASKETBALL

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les entreprises de Vendée, en apnée pour 2025, craignent déjà 2026La dernière enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie de Vendée montre un moral fragile des entreprises. Elles restent inquiètes pour 2025.

Lire la suite »

Les Actualités de la Manche du 6 Février 2025Ce résumé présente les principales nouvelles de la Manche du 6 février 2025, couvrant des sujets allant d'accidents de la route aux élections agricoles en passant par le sport et la météo.

Lire la suite »

Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américainsLes perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américains

Lire la suite »

Travaux importants sur le passage à niveau de Nogent-l’ArtaudSNCF Réseau remplace deux aiguillages et 150 mètres de voies à proximité de la gare de Nogent-l’Artaud. Cette opération nécessitera la fermeture temporaire du passage à niveau n°22 jusqu'au samedi 8 mars 2025 avec des déviations routières mises en place. Les travaux se dérouleront principalement les week-ends du 14 au 17 février 2025 avec des fermetures nocturnes du lundi 17 février 2025 au samedi 8 mars 2025. Aucun train ne circulera entre Paris Est et Château-Thierry les samedi 15 et dimanche 16 février 2025.

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »