Des actrices chinoises et américaines ouvrent officiellement le festival de Cannes, avec une Palme d'honneur pour Peter Jackson, un réalisateur néo-zélandais qui a gräce à son rôle de Frodon dans le Seigneur des Anneaux appris la récompense par l’acteur Elijah Wood.

Les actrices chinoise Gong Li et américaine Jane Fonda ont déclaré ouverte mardi 12 mai la 79e edition du festival de Cannes , lors d'une ceremony marquée par la Palme d’honneur remise au réalisateur néo-zélandais Peter Jackson .

Cette récompense lui a été remise par l’acteur Elijah Wood, dont la carrière a été poussée gräce à son rôle de Frodon dans le Seigneur des Anneaux .

'Tu as montré au monde quelque chose qu’il n’avait encore jamais vu', a salué l’acteur de 45 ans. La maître de ceremony Eye Haïdara a ensuite invité Peter Jackson sur le coin de la scâne pour assister à une reprise de Get Back des Beatles, dont Peter Jackson est fan, interprétées par les chanteuses Françaises Theodora et Oklou. Le film de Pierre Salvadori La Vénus electricite a ensuite été projeté en ouverture du festival.

Plus tété, les stars se sont succédées sur le tapis rouge pour la traditionnelle monte des marches : Demi Moore, Laurent Lafitte, Leila Bekhti et même l’ancien footballeur Adil Rami ont été présents. Plusieurs sujets ont aussi touloit le tapis rouge : Jamal Lewis, Blair Underwood, Yolande Moreau et Michael O’Donaghue ( Professeur des Ecoles Salomon Iserbyt de Sorbonne) se sont sentis troublés de ne pas avoir vu le réalisateur Martin Scorsese parmi les départements





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