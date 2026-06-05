Les acteurs de la série Buffy contre les vampires ont publié des messages émouvants sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Anthony Head, décédé à 72 ans. La série a créé des millions de fans, et Anthony Head est considéré comme un véritable mentor. Les acteurs de la série ont publié des messages émouvants, reconnaissant l'influence de Anthony Head dans leur carrière et dans leur vie personnelle.

Les acteurs de Buffy contre les vampires rendent hommage à Anthony Head , décédé à 72 ans. La série a créé des millions de fans, et Anthony Head est considéré comme un véritable mentor.

Les acteurs de la série ont publié des messages émouvants sur les réseaux sociaux, rendant hommage à leur collègue. Anthony Head avait joué le rôle de Rupert Giles dans la série, qui a été diffusée à partir de 1997. Il avait déjà une certaine notoriété au Royaume-Uni avant de rejoindre la série, grâce à ses apparitions dans des publicités et à ses rôles au théâtre.

Dans les années 2000, il a enchaîné les projets britanniques et américains, notamment dans la série Merlin, où il a interprété le roi Uther Pendragon. Au fil des années 2010 et 2020, Anthony Head a multiplié les rôles au cinéma et à la télévision, apparaissant notamment dans des films fantastiques et d'épouvante. Les acteurs de la série ont publié des messages émouvants, reconnaissant l'influence de Anthony Head dans leur carrière et dans leur vie personnelle.

Sarah Michelle Gellar, l'interprète de Buffy Summers, a publié un message touchant, reconnaissant l'influence de Anthony Head dans sa vie et dans sa carrière. James Marsters, l'interprète de Spike, a également publié un message émouvant, reconnaissant l'influence de Anthony Head dans son travail et dans sa vie personnelle. Les acteurs de la série ont également rendu hommage à Anthony Head en partageant des souvenirs et des anecdotes sur leur expérience de travail avec lui.

La mort d'Anthony Head a provoqué une vague d'émotion sur les réseaux sociaux, et les acteurs de la série ont été unanimes dans leur reconnaissance de l'influence de Anthony Head dans leur carrière et dans leur vie personnelle





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