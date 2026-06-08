Les 6 fromages les plus riches en protéines selon une diététicienne

Découvrez une sélection de fromages à haute teneur en protéines, faciles à trouver en supermarché, pour enrichir votre alimentation de façon savoureuse.

Le fromage est souvent perçu comme un plaisir coupable, mais il peut en réalité être un allié précieux pour l'apport en protéines . Les fromages très affinés, comme le parmesan ou le comté, contiennent entre 25 et 36 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui signifie qu'une simple portion de 30 grammes apporte déjà 9 à 11 grammes de protéines , soit l'équivalent de près de deux œufs.

Cette découverte invite à reconsidérer le plateau de fromages sous un angle plus stratégique, notamment pour les sportifs, les végétariens ou toute personne cherchant à augmenter sa consommation de protéines sans recourir à des suppléments. La diététicienne américaine Jessica Ball a identifié pour le site EatingWell six fromages riches en protéines facilement disponibles en supermarché. En croisant ces données avec les valeurs nutritionnelles françaises, cette sélection devient un outil pratique pour composer des repas équilibrés.

Le parmesan arrive en tête avec 36 à 39 grammes de protéines pour 100 grammes, soit près de 10 grammes pour une portion de 30 grammes. Ce fromage à pâte très dure et pauvre en eau est également naturellement faible en lactose, ce qui le rend adapté aux personnes intolérantes.

Le cottage cheese, quant à lui, mise sur la fraîcheur : une demi-tasse (environ 100 grammes) apporte 10 à 12 grammes de protéines, principalement sous forme de caséine, une protéine à digestion lente qui favorise la satiété. Le fromage suisse de type emmental contient environ 8 grammes de protéines pour 30 grammes et présente l'avantage d'être moins salé que la plupart des fromages.

Le cheddar offre environ 7 grammes de protéines pour 30 grammes, en plus de fournir du calcium, du phosphore et de la vitamine A. Le gouda, avec également 7 grammes de protéines par portion, apporte de la vitamine K et développe de petits cristaux de tyrosine en vieillissant, signe d'une haute densité protéique. Enfin, la mozzarella, surtout dans sa version allégée, contient environ 18 à 20 grammes de protéines pour 100 grammes, avec un faible taux de sodium et une texture idéale pour les pizzas et les salades.

La raison pour laquelle ces fromages sont plus protéinés que d'autres tient à leur faible teneur en eau par rapport à la quantité de lait utilisée. Les fromages à pâte dure très affinés, comme le parmesan ou le comté, atteignent souvent 25 à 36 grammes de protéines pour 100 grammes, tandis que les pâtes molles comme le camembert restent entre 15 et 20 grammes, et les fromages très frais autour de 7 à 12 grammes.

Pour repérer un fromage riche en protéines, les diététiciennes conseillent de viser au moins 20 grammes de protéines pour 100 grammes et de vérifier également les teneurs en lipides et en sel. Un fromage très protéiné dépasse souvent 26 grammes de matières grasses et peut approcher 1,5 gramme de sodium pour 100 grammes, d'où l'importance de contrôler la portion.

Il est recommandé de consommer environ 30 à 40 grammes par jour de ces fromages, en alternant avec d'autres sources de protéines comme les œufs, le poisson ou les légumineuses. Une tranche de cheddar avec une pomme, ou quelques cubes de gouda avec des noix, constituent une collation rassasiante, tandis que le parmesan et la mozzarella se glissent facilement sur des salades ou des légumes rôtis.

En intégrant ces fromages de manière variée, on peut profiter de leurs bienfaits sans excès





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