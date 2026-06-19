Les 24 Heures du golf : une compétition nocturne inédite au golf de Royan

Le golf de Royan accueille ce week-end les 24 Heures du golf, une compétition originale de 24 heures avec une nocturne, réunissant six équipes sur un compact de six trous. L'événement, pensé pour être sportif et convivial, prévoit des départs toutes les deux heures, des balles traçantes et un parcours éclairé par des stickers.

L'association du golf de Royan organise cet événement unique en son genre et les 24 Heures du golf se dérouleront le week-end des 20 et 21 juin.

Cette compétition innovante réunira six équipes de douze joueurs chacune, s'étalant sur une période continue de vingt-quatre heures, du samedi à 16 heures jusqu'au dimanche à la même heure. Le parcours, limité au compact de six trous, accueillera des départs every two hours, créant une dynamique particulière où les équipes se succéderont sur le tracé. Une particularité majeure de cette édition est l'organisation d'une nocturne, une première dans la région.

Pour permettre de jouer dans l'obscurité, des balles traçantes seront utilisées et le parcours sera matérialisé par des stickers éclairants, promettant une expérience visuelle originale sous les étoiles, d'autant plus que la nuit la plus courte de l'année a été choisie et que les prévisions météorologiques annoncent un ciel dégagé. L'événement se veut également un moment de convivialité avec un repas à base de plancha prévu le samedi soir et un petit-déjeuner le dimanche matin, renforçant l'aspect communautaire de ce tournoi.

Le président Éric Thorin souligne l'importance de maintenir l'engagement et la concentration des participants tout au long de cette épreuve endurance-based, où la stratégie et la résistance physique seront mises à l'épreuve. Cette initiative vise à promouvoir le golf sous une forme ludique et spectaculaire, attirant à la fois des joueurs chevronnés et des amateurs, tout en offrant au public la possibilité d'assister à une compétition atypique.

Le succès de cette première édition pourrait inspirer d'autres clubs à renouveler l'expérience, contribuant ainsi à diversifier les formats de compétitions golfiques et à élargir l'audience de ce sport





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Golf Compétition 24 Heures Nocturne Royan

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