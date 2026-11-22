Sébastien de Les 12 coups de midi dépasse la barre symbolique des 400 624 euros de gains malgré une élimination presque réussie lors du Coup fatal du 22 novembre 2026.

Le candidat Sébastien a frôlé l'élimination lors de l'émission Les 12 coups de midi diffusée le dimanche 22 novembre 2026 sur TF1. Cette épreuve a marqué un tournant intense dans sa participation qui a débuté le 19 août 2026. L'événement a permis au champion de dépasser un cap financier majeur en atteignant 400 624 euros de gains totaux et de cadeaux. Sa compagne Laëtitia a déclaré avoir eu très très chaud durant cette phase critique du jeu télévisé.

Le drame du Coup fatal évité de justesse

La tension était maximale pendant le Coup fatal, l'épreuve décisive où Sébastien a conservé son statut de Maître de midi. Il avait initialement pris une avance significative avec trente secondes supplémentaires sur le compteur face à son adversaire. Cependant, la situation s'est dégradée rapidement lorsque le chronomètre a commencé à descendre dangereusement. Une question portant sur les Pokémon a été posée au moment crucial pour sauver la mise du candidat.

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Sébastien a réussi à donner la bonne réponse à ce moment critique. Cette réponse correcte lui a permis de conserver quatorze secondes restantes au compteur. Cet exploit a évité son élimination et a permis à Jean-Luc Reichmann d'annoncer à la fin de l'émission la poursuite de l'aventure. Sa compagne Laëtitia, présente dans le public, a vécu ce moment avec une inquiétude profonde. Elle a immédiatement questionné le présentateur sur l'issue incertaine du duel juste après la révélation de la réponse.

Santé et précautions pendant le tournage

Sébastien a expliqué publiquement les précautions qu'il prend en raison de son syndrome de fatigue chronique et de son hyperacousie. Ces conditions de santé l'obligent à gérer rigoureusement son énergie durant les journées de tournage de l'émission. Il a détaillé sa stratégie alimentaire pour éviter les hypoglycémies durant les émissions. Le candidat a expliqué qu'il essaie de grignoter quelque chose pour ne jamais se retrouver en hypoglycémie.

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La sensibilité accrue aux sons due à son hyperacousie nécessite également des aménagements spécifiques. Il porte des bouchons d'oreilles pour mieux supporter le bruit sur le plateau de tournage. Ces contraintes physiques et sensorielles rendent sa participation particulièrement remarquable. Le public et la production reconnaissent l'effort supplémentaire fourni par le candidat originaire des Vosges. Sa santé reste la priorité absolue pour la poursuite de sa série de victoires.

Le palmarès atteint et les perspectives futures

La victoire du dimanche 22 novembre 2026 constitue la 96e victoire de Sébastien dans l'émission. Ce score le rapproche des records historiques détenu par d'autres champions de la franchise. Le précédent détenteur du record de victoires avait réussi 98 victoires en 2020. La différence de deux victoires seulement montre que le candidat est très proche de ce palier historique. Son statut de champion continue d'impressionner l'audience fidèle de l'émission.

La cagnotte totale de 400 624 euros représente un cap symbolique important pour le candidat. Ce montant cumule les gains en argent liquide et la valeur des cadeaux remportés au fil des semaines. Les téléspectateurs suivent assidûment son parcours depuis son entrée dans l'émission le 19 août 2026. La prolongation de sa participation augmente logiquement la valeur totale des lots accessibles. L'audience de l'émission reste forte avec plus de trois millions de téléspectateurs fidèles au poste chaque jour.

Un parcours en cours sur la chaîne TF1

Le principe du jeu impose au vainqueur de tenter de deviner une étoile mystérieuse pour remporter tous les cadeaux de la vitrine. Même en cas d'échec à cette étape finale, le gagnant conserve la possibilité de revenir le lendemain. Plus il reste à l'antenne, plus les gains sont importants pour le compte à rebours final. Cette mécanique maintient l'intérêt du public tout au long des semaines de participation.

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Sébastien continue d'impressionner par sa régularité et sa capacité à surmonter ses difficultés de santé. Son parcours démontre une résilience exceptionnelle face aux exigences du format télévisuel. Les prochains épisodes détermineront s'il peut enfin battre le record historique de 98 victoires. Son identité de Maître de midi actuelle reste incontestée après cette épreuve éprouvante. La suite de son aventure se déroulera donc dans les prochaines éditions de l'émission.