Les 12 coups de midi : La méthode Sébastien contre l'IA pour deviner les stars

Sébastien, maître des 12 coups de midi, révèle son secret pour battre l'IA sur TF1. Découvrez sa stratégie 'à l'ancienne' diffusée le 9 novembre par Jean-Luc Reichmann.

Sébastien, l'actuel maître de midi de l'émission Les 12 coups de midi sur la chaîne TF1, a levé le voile sur sa stratégie pour deviner les identités des stars cachées dans les étoiles mystérieuses. Cette révélation a été faite le lundi 9 novembre, lorsque Jean-Luc Reichmann a interrogé le candidat sur son processus de réflexion face à l' intelligence artificielle.

Une technique traditionnelle face au numérique

Face aux interrogations du présentateur sur la possibilité pour une intelligence artificielle d'atteindre une telle rapidité, Sébastien a immédiatement expliqué sa méthode personnelle. Il a affirmé travailler à l'ancienne, soulignant que cette approche n'est pas révolutionnaire mais a fait ses preuves.

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Cette méthode s'est notamment illustrée lors de sa fiction et tout au long de son aventure dans le jeu télévisé. Elle repose sur une logique qui lui permet de répondre le plus rapidement possible aux énigmes proposées par la production.

Un parcours sans faute et reconnaissance médicale

Le parcours quasi sans faute de ce champion est rendu possible grâce à sa santé recouvrée. Le vendredi 6 novembre, le joueur revenait sur cette maladie qui avait freiné ses performances précédentes.

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Il a indiqué se satisfaire du fait que cette maladie soit aujourd'hui officiellement reconnue par l'assurance maladie. Pour Sébastien, cette reconnaissance officielle constitue une vraie avancée pour les malades et marque une étape importante.

Une concurrence directe avec d'autres candidats

Son parcours pourrait rivaliser avec celui d'Emilien, un autre candidat ayant marqué les esprits. Depuis son arrivée dans l'émission de TF1 en août dernier, Sébastien commence à s'imposer sérieusement dans la compétition quotidienne présentée par Jean-Luc Reichmann.

Ces exploits soulèvent parfois l'incompréhension des téléspectateurs. Le 9 novembre, Jean-Luc Reichmann a tenu à clarifier les choses en questionnant directement le père de famille sur les limites de sa technique face aux outils numériques modernes.

Un format qui génère d'importants revenus

L'émission Les 12 coups de midi fédère jusqu'à 6,7 millions de téléspectateurs et rapporterait un million d'euros à la première chaîne de France. Les gains des joueurs sont souvent impressionnants et se partagent entre cadeaux et cash.

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L'ex-champion Bruno Hourcade a dépassé la barre symbolique du million d'euros de gains cumulés. Lors de sa 252ème participation le samedi 25 septembre 2021, le candidat a atteint la somme de 1 002 907 euros. Une partie de ce montant provient de cadeaux, dont neuf automobiles remportées.

Eric, le champion des 12 coups de midi, a quitté l'émission après 199 participations avec 921 316 euros de gains. Christian Quesada avait enchaîné 193 participations durant six mois, empochant plus de 800.000 euros. Paul, joueur autiste Asperger, a recueilli plus de 691 522 euros avant son élimination le 10 octobre 2019. Stéphane a également été éliminé le vendredi 20 janvier 2023 après 153 participations avec 568 343 euros de gains.