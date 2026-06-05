Les 12 coups de midi : Hailey Bieber est l'étoile mystérieuse complètement découverte

Après des semaines d'indices, l'étoile mystérieuse des 12 coups de midi est enfin entièrement dévoilée. Il s'agit de la top model et animatrice Hailey Bieber, épouse du chanteur Justin Bieber. La maître de midi Aude n'a pas encore pu proposer son nom, mais elle espère remporter le gros lot.

Le mystère qui entoure l' étoile mystérieuse des 12 coups de midi est enfin levé. Après des semaines d'indices savamment distillés, le visage de la star cachée est désormais complètement dévoilé sur le plateau de TF1 .

Il s'agit de la top model et animatrice américaine Hailey Bieber, épouse du célèbre chanteur Justin Bieber. La maître de midi actuelle, Aude, n'a pas encore réussi à proposer son nom à Jean-Luc Reichmann, mais elle a désormais toutes les cartes en main pour tenter de remporter le magot.

Les indices étaient pourtant clairs : le pot de crème faisait référence à sa marque de cosmétiques Rhode, la caméra évoquait sa carrière d'animatrice, le micro menait à son mari chanteur, le mannequin de couture rappelait son passé de mannequin, et le cactus symbolisait sa ville natale de Tucson. La salle de danse, quant à elle, faisait allusion à son rêve abandonné de devenir danseuse de ballet.

Autant d'éléments qui, mis bout à bout, ne laissaient guère de doute sur l'identité de cette star. Aude, originaire de Carcassonne et mère de trois enfants, est déterminée à décrocher cette étoile mystérieuse pour offrir des cadeaux à son mari Florian. Le montant de la cagnotte est désormais très élevé, et une seule victoire supplémentaire suffirait à Aude pour tenter sa chance et crier le nom d'Hailey Bieber.

La championne, qui a déjà fait preuve de ses connaissances, espère bien ne pas laisser passer cette opportunité. L'émission, qui fédère jusqu'à 6,7 millions de téléspectateurs, continue de captiver le public, et la quête de l'étoile mystérieuse reste l'un des moments les plus attendus de chaque numéro. Au fil des semaines, les indices sont devenus de plus en plus précis, et les fans du jeu ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une célébrité internationale.

Cette révélation intervient alors que le jeu télévisé a vu défiler de nombreux champions emblématiques. Des candidats comme Bruno Hourcade, qui a dépassé le million d'euros de gains, ou encore Éric, qui a quitté l'émission après 199 participations, ont marqué l'histoire du programme. Même Christian Quesada, malgré ses 193 participations et ses plus de 800 000 euros de gains, reste dans les mémoires, bien que son parcours ait été entaché par une condamnation.

Plus récemment, Paul, jeune homme autiste Asperger, a ému le public avec ses 691 522 euros de gains, et Stéphane a atteint 568 343 euros avant d'être éliminé. Mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Aude et l'étoile mystérieuse devenue Hailey Bieber. La question est : parviendra-t-elle à saisir sa chance et à empocher la somme promise ? Les prochains jours nous le diront





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