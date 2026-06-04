Les 12 coups de midi : cet imprévu pour lequel Aude a dû quitter d'urgence le plateau

Aude, la nouvelle maître de midi, a été dans l'obligation de quitter soudainement le plateau de Jean-Luc Reichmann. Elle s'est ainsi éclipsée en coulisses pour régler un imprévu.

Les 12 coups de midi : cet imprévu pour lequel Aude , la nouvelle maître de midi, a dû quitter d'urgence le plateau de Jean-Luc Reichmann .

En tout début d'émission, la candidate des 12 coups de midi s'est éclipsée en coulisses pour régler un imprévu. Aude, la nouvelle maître de midi, a été dans l'obligation de quitter soudainement le plateau de Jean-Luc Reichmann. Elle s'est ainsi éclipsée en coulisses pour régler un imprévu. En attendant celle qui est originaire de Carcassonne espère conserver son titre le plus longtemps possible, tout en essayant de décrocher sa première étoile mystérieuse qu'elle peine à atteindre.

Le frère d'Aude a également fait le déplacement dans le public pour la soutenir. Il a lancé un message à sa sœur pour lui dire qu'il était intéressé par la voiture proposée dans la vitrine de l'étoile mystérieuse. Un petit clin d'oeil à sa soeur donc pour lui dire qu'il était intéressé par le véhicule. Alors que Jean-Luc Reichmann demandait à la championne la signification du message de son frère concernant la voiture, celui-ci n'a pas eu de réponse.

Et pour cause, la candidate portant une robe sous laquelle était caché le micro, elle s'est ainsi éclipsée en coulisses, le temps que le présentateur accueille ses concurrents. Un petit couac qui n'a pas perturbé très longtemps l'émission, ni même la maître de midi qui est revenue très vite et en toute sérénité à sa place. Elle a même éliminé ses adversaires un à un.

Elle comptabilisait ainsi 34 030 euros de cagnotte, la nouvelle étoile mystérieuse qui est d'une valeur de 35 383 euros. Et il ne reste que trois cases pour démasquer la star qui s'y cache et qui est une femme laissant entrevoir une longue chevelure brune. La championne doit cependant réaliser le traditionnel coup de maître pour avoir l'opportunité de proposer un nom. Affaire à suivre





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Les 12 Coups De Midi Aude Jean-Luc Reichmann Émission De Télévision

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