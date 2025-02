Les 100 inventeurs du Point 2025 : une génération audacieuse

Découvrez les 100 personnalités françaises qui révolutionnent le monde grâce à l'innovation. Des scientifiques aux entrepreneurs, en passant par les artistes, ce palmarès met en lumière les talents qui façonnent l'avenir de notre société.

Pourrait-il s'agir de la solution à la gueule de bois électorale des Français ? Voici l'une des leçons tirées de notre 4ème palmarès des inventeurs. En choisissant de mettre en lumière des femmes et des hommes qui s'appuient sur la science et la recherche fondamentale pour changer le monde, nous avons été surpris par la diversité des audacieux qui émergent dans notre pays.

Recevez toute l’actualité de la science et des technologies et plongez dans les Grands entretiens, les découvertes majeures, les innovations et les coulisses ! Vous découvrirez Fanny Jaulin, comme Philippe Gautier, père d'Hemeria, qui développe des systèmes spatiaux miniaturisés. Vous pourrez vous plonger dans l'histoire de Simon Morin, Aïda et Nadia Tadjine, fondateurs de D.Terre, une start-up déterminée à dépolluer les sols grâce aux enzymes, ou encore dans celle d'Ené Leppik, une chercheuse d'origine estonienne qui, avec Agriodor, cherche à réduire la dépendance des agriculteurs aux pesticides grâce à des parfums naturels qu'elle développe pour repousser les insectes nuisibles. Diplômée de Polytechnique et de Stanford, Marie Pellat a choisi de rejoindre la pépite française Mistral AI et de s’attaquer aux contenus problématiques dont est encore capable l'intelligence artificielle générative, quand Mona Semsarilar veut rendre les filtres à eau accessibles à tous grâce à des membranes imprimées en 3D qui retiennent les métaux lourds. Et si ces innovateurs étaient les héros discrets d'un avenir plus durable, plus sain et plus ambitieux ? Derrière chaque invention, une vision novatrice, un pari sur l'intelligence humaine et une promesse : celle de réconcilier progrès et espoir. Vous reprendrez bien une gorgée d'audace ? Pour distinguer les personnalités françaises porteuses d'une innovation susceptible de changer la vie de millions de personnes, nous avons, pour cette quatrième édition, contacté plus de 100 universités, centres de recherche et structures d'accompagnement. Nos interlocuteurs appartiennent à des horizons divers, du CNRS à Polytechnique en passant par l'Inria, l'association Les Déterminés ou encore l'université de New York. Grâce à eux, à leurs intuitions et à leurs idées, nous avons recensé plus de 650 profils dans des domaines aussi divers que l'IA, les biotechnologies, le spatial, l'énergie, la médecine. Nous avons envoyé cette liste à 43 personnalités issues des milieux académiques, associatifs, entrepreneuriaux qui ont constitué notre jury d'experts. Leurs coups de cœur (jusqu'à 20 par personne) nous ont permis de distinguer les 100 personnalités ou équipes qui méritent le plus d'être mises en lumière. Prix Nobel, directeurs de recherche, Prix Turing, capitaines d'industrie, entrepreneurs … Ils nous ont aidés à établir la promo 2025 des inventeurs du « Point ». Un grand merci à eux





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

INVENTION INNOVATION SCIENCE TECHNOLOGIES FRANCE PALMARES FUTUR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025Les perspectives de Barclays sur les REIT et les infrastructures de communication américaines en 2025

Lire la suite »

Les perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américainsLes perspectives de Bernstein pour 2025 dans les médias et les télécoms américains

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Star Academy 2025 : Marine et Ebony, une finale féminine 100% rebondissementsLa finale de Star Academy 2025, qui se déroulera le 25 janvier 2025 sur TF1, verra s'affronter deux candidates féminines, Marine et Ebony. Cette soirée exceptionnelle promet de multiples surprises, avec des duos mémorables et des performances inoubliables. Leur amitié, qui s'est forgée tardivement, sera-t-elle mise à l'épreuve lors de cette finale ?

Lire la suite »

100 000 Logis Sociaux D'ici 2025: Objectif Ambitieux Fixé par le GouvernementLe ministère du Logement et le mouvement HLM ont fixé l'objectif de construire 100 000 logements sociaux d'ici 2025. Ce pacte d'engagements réciproques vise à répondre à la crise du logement et prévoit également des rénovations énergétiques, une accession sociale facilitée et la reconstitution de logements sociaux.

Lire la suite »

Amazon a profité des fêtes et prévoit de dépenser 100 milliards de dollars en 2025Porté par une saison des fêtes fastes et la forte demande pour le cloud, Amazon a quasiment doublé son bénéfice net à 20 milliards de dollars au quatrième trimestre, mais le groupe américain est moins optimiste qu'espéré pour le début d'année. De ses opérations promotionnelles en octobre à...

Lire la suite »