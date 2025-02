Les 10 Meilleures Marques de Valises Pour Des Vacances Inoubliables

Découvrez les marques de valises les plus réputées, du chic français à l'innovation américaine.

Qui dit période hivernale dit aussi petit coup de blues. Parce qu'entre le froid, la pluie et le ciel gris, on n'a pas vraiment envie de mettre le nez dehors… Heureusement, il existe un remède miracle pour contrer la morosité ambiante : les vacances à l'autre bout du monde ! Plus de temps à perdre, il est plus que l'heure de faire ses bagages et de prendre son billet direction les plus belles destinations ensoleillées.

Mais pour nous accompagner dans toutes nos escapades, le choix de la valise adéquate est primordial. Praticité, design, prix, les critères sont multiples. Ce serait en effet dommage que notre bagage nous lâche en plein milieu de nos vacances ou se décolore au premier rayon du soleil. Alors pour s'assurer de faire le meilleur choix, GQ a listé les 10 meilleures marques de valises vers lesquelles se tourner les yeux fermés. Une sélection pour tous les styles et tous les budgets. \\\Cocorico ! C’est l’une des marques françaises phare de l’univers de la bagagerie. Fondée en 1946, Delsey Paris résulte de l’association de deux marques spécialisées dans la maroquinerie et la protection de contenu, Delahaye et Seynhaeve. Rapidement, elle décide de prendre le virage de la bagagerie. Faisant de l’innovation son fer de lance, elle est ainsi la première marque à proposer une coque rigide à ses bagages dans les années 1970 et est même à l'origine du fameux trolley. Des valises cabine à celles en soute, Delsey développe aujourd’hui une esthétique parisienne chic lui ayant permis de se hisser parmi les leaders du secteur. \\\Comment réaliser une sélection des meilleures marques de valise sans évoquer l’un des fabricants de bagages les plus emblématiques de l’univers du luxe ? L’histoire de Gucci est intimement liée au voyage. Son fondateur, Guccio Gucci a en effet travaillé dans un hôtel prestigieux durant de nombreuses années et a ainsi pu observer les élégants bagages des clients. Fasciné par ceux-ci, il décide en 1921 de créer son atelier de bagagerie artisanale à Florence. Mettant en valeur un savoir-faire d'exception, les articles sont immédiatement adoptés par les personnalités aisées du monde entier. Un succès qui ne s’est jamais démenti depuis. Toile GG Supreme, monogramme emblématique de la maison, bandes Web rouges et vertes iconiques, il n’y a qu’à se pencher sur les multiples déclinaisons à succès pour en avoir le cœur net. \\\L’obsession pour un tissu peut parfois donner naissance à une jolie histoire. Tombés amoureux du nylon froissé, trois créateurs belges décident dans les années 1980 d’imaginer une marque de sacs pile dans l’ère du temps. Des lignes de bagages et d’accessoires de voyage viennent rapidement compléter la gamme. Kipling est né. Depuis, praticité et style fusionnent sous la houlette du nylon léger et durable, devenu l’emblème de la marque. Des bons basiques twistés de motifs funs ou de couleurs vibrantes qui nous donnent des envies de vacances au soleil. Elle est la marque de valises préférée de la jet-set. Ce n’est pas pour rien si un de leur modèle apparaît dans la célèbre série Emily in Paris diffusée sur Netflix. Rimowa a su se faire une place de choix dans le domaine de la bagagerie de luxe grâce à son savoir-faire artisanal de haute qualité. Reconnaissables entre mille, les fameuses rainures qui upgradent les déclinaisons en aluminium ne sont pas étrangères au succès de la marque. Synonymes de chic dans le monde entier, elles twistent aujourd’hui la quasi totalité des modèles. Direction les Etats-Unis et plus précisément Denver dans le Colorado, pour remonter aux origines de Samsonite. Créée en 1910, la marque jouit de plus de 110 ans d’expertise dans le domaine du voyage. Figurant parmi les premières marques d’accessoires de voyage de l’histoire, elle est aujourd’hui reconnue pour la qualité de ses bagages et s’inscrit comme un leader du secteur. Toujours tournée vers l’avenir et l’innovation, elle n’a eu de cesse d’imaginer de nouveaux modèles ou matières qui facilitent la vie. Opter pour un bagage Samsonite, c’est faire le choix de designs audacieux à l’allure futuriste. \\\Innovation, c’est sûrement le mot qui qualifie le mieux Tumi. Depuis 1975, la marque haut de gamme propose une multitude de bagages aux technologies de pointe. De leur fonctionnalité à toute épreuve aux matériaux de haute qualité en passant par un design tourné vers l’excellence, ces créations démontrent un savoir-faire exceptionnel. Pour preuve, pas moins de 30 tests sont réalisés sur chaque bagage afin de garantir leur résistance. Côté style, le chic règne en maître avec un penchant certain pour les déclinaisons métallisées. C’est le sac à dos qui a bercé nos années collège et lycée. Pour être “swag” à l’époque, c’est simple, il fallait avoir un Eastpak comme sac de cour





