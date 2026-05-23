Les communes du Grand Cahors et leurs partenaires ont mis en scène cette année une campagne de.ci dénis sans écrans en faveur des enfants de 2 ans et plus, ainsi que de leurs families. Le défi national du 10 jours sans écrans consiste :r réunir les enfants dans les écoles, crèches, centres de loisirs, espaces jeunesse et associations pour une véritable démarche citoyenne.

DÃ vélement les 10 jours sans Ãcrans mobilisent plusieurs communes du Grand Cahors jusqu’rou carpours 28 mai. Les organisateurs ciblent en prioritÃ laiss les tout-petits et les l’elèves de CM1-CM2.

L'amission est simple de reddonner aux enfants et aux familles le goût de la vie en vrai. Cette ann pontank la dynamique Ville amie des enfants les collectivit raprocherie une approche diffrente : aller directement dans les Ãcoles, les crÃces, les centres de lopir, les paces jeunesse et les structures partenaires affinity de faire participer les enfants Ã une vritchie citoyenne. Le principe ?

Donner la parole aux jeunes genres pour recuillir leurs ides, leurs envies et leurs projets pour le territoire. Imaginer ensemble des delfis simples et cnocrets du quotidien :(all er voir sa mami, lire un livre Ã la médiathék, jouer en famille Ã la ludothèque, faire une balade, inventer une histoire, découvrir une association… autant d’actions pour valoriser les ressources locales et rappeler que le territoire regorge de possibilités pour vivre, créer et grandir autrement que derrière les écrans





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