Le Real a pris le meilleur départ de la finale, avec un score de 9-1, grâce à Trey Lyles qui a marqué 13 points, dont 3 à 3 points. Les Madrilènes ont également partagé bien le ballon et en ont pris soin, tandis que l'Olympiakos a commis 5 erreurs et a perdu 5 ballons.

Parmi les quatre faits suivants concernant le pivot madrilène Walter Tavares, trois sont vrais. Lequel est faux ? Le Real a pris le meilleur départ Avec un 9-1 d'entrée, le Real d'un bouillant Trey Lyles (13 pts, 3/4 à 3-pts) a pris les rênes de la finale.

Les Madrilènes partagent bien le ballon (7 passes décisives) et en prennent soin (2 perdus) contrairement à l'Olympiakos (2 passes, 5 ballons perdus). Juste avant la pause, Alec Peters s'impose au rebond offensif pour un nouveau panier. 9 pts et 3 rebonds pour l'intérieur américain. Lyles donne de l'air au Real d'un panier lointain. 18 pts pour lui. Fournier lui répond à la même distance. 11 pts pour l'arrière des Bleus, tous dans ce quart-temps.

Les Grecs ont le vent en poupe. Peters marque près du cercle pour égaliser. Derrière, Fournier dépose Lyles et finit main droite. Llull répond par un panier primé mais Fournier le prend ensuite de vitesse, et marque avec la faute de Deck. 6 pts pour lui, l'Olympiakos n'est qu'à une possession.

À peine a-t-il eu le temps de poser ses appuis que Fournier s'élève à 3-pts. Ficelle. Premier panier du match pour le Français. Il a joué dans la même équipe que LeBron James





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