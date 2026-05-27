Léon XIV et l'IA : une encyclique pour une démocratie vigilante

Le pape Léon XIV publie sa première encyclique 'Magnifica humanitas', mettant en garde contre les dérives de l'intelligence artificielle et appelant à une société du vrai et du bien.

Les Semaines sociales de France (SSF) accueillent avec une profonde émotion la première encyclique du pape Léon XIV, Magnifica humanitas, qui traite de la doctrine sociale de l Église à l ère de l intelligence artificielle.

Ce texte résonne particulièrement avec le manifeste pour une IA éthique et démocratique produit par les SSF en novembre dernier, fruit d une année de travail et de la rencontre d un millier de personnes. Le pape y exhorte à ne pas laisser l IA se développer sans garde-fous, soulignant qu il est vital d en questionner le développement et les utilisations.

Il appelle les citoyens à identifier les risques et les dérives possibles, à l échelle de l individu, de l économie, de la société, de la nation et de la planète. L encyclique se distingue par sa fermeté politique et sa désignation claire d une nouvelle menace totalitaire : l intelligence artificielle, portée par ceux qui envisagent les êtres humains comme de simples données à exploiter.

Léon XIV s inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs, alliant la rigueur doctrinale de Benoît XVI à l attention aux périphéries de François. Il dénonce la compétition armée non plus seulement militaire, mais aussi économique et cognitive, et appelle à soustraire l IA de cette logique. Le pape insiste sur la nécessité de préserver la distinction entre vrai et faux, condition sine qua non d une vie démocratique saine.

Il rappelle que la démocratie ne se nourrit pas seulement de règles, mais d un rapport loyal aux faits et d une orientation vers le bien commun. Face aux bouleversements annoncés, Léon XIV invite à une résistance active contre le mal, s appuyant sur la mémoire des saints et des artisans de paix.

Il cite la figure de Néhémie, reconstructeur de Jérusalem après l exil, pour appeler à poser les pierres d une cité où chaque personne peut reconnaître sa propre dignité et celle d autrui comme inviolables. Les SSF se sentent en marche, engagés en faveur de cette cité vantée par le pape.

Alors que s approche une nouvelle échéance présidentielle en France, le message papal résonne avec force : il s agit de rendre cette cité désirable, de participer à la rendre possible avec l élan d optimisme anthropologique que donne le pape. Le texte de Léon XIV, calme et ordonné dans sa forme mais prophétique dans son contenu, invite à un parallèle avec Jean-Paul II face au totalitarisme soviétique.

L ennemi a changé de visage, mais la vigilance et l engagement restent les mêmes





LaCroix / 🏆 25. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelligence Artificielle Encyclique Démocratie Éthique Pape Léon XIV

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le pape Léon XIV critique l'usage de la 'guerre juste' pour justifier les conflitsLe pape Léon XIV critique l'usage de la 'guerre juste' pour justifier les conflits

Read more »

« Désarmer l’IA » : dans sa première encyclique, Léon XIV met en garde contre « les dynamiques déshumanisantes »ANALYSE. Le travail, le chômage, la famille, la dignité humaine, la justice sociale, nos libertés, notre rapport à la vérité… Dans « Magnifica humanitas », le pape Américain dissèque de façon clinique les enjeux du nouveau monde.

Read more »

« Magnifica humanitas » : le texte intégral de l’encyclique de Léon XIV en PDFLa première encyclique de Léon XIV, Magnifica humanitas (« Magnifique humanité »), publiée lundi 25 mai 2026, est consacrée aux défis posés par l’intelligence artificielle. Découvrez l’intégralité du texte en téléchargeant le PDF.

Read more »

Magnifica Humanitas : le pape Léon XIV lance une encyclique majeure sur l’intelligence artificielleLe pape Léon XIV a présenté son encyclique Magnifica Humanitas, appelant à la régulation éthique de l’IA, à la protection de la dignité humaine et à la justice sociale face aux défis technologiques contemporains.

Read more »