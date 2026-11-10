Léon XIV en Argentine : le pape dénonce les idoles face aux jeunes de Buenos Aires

Le pape Léon XIV, convalescent après une opération, a rassemblé plus d'un million de personnes à Buenos Aires et appelé les jeunes Argentins à résister aux idoles de l'époque.

Le pape Léon XIV, âgé de 71 ans, a évoqué mardi 10 novembre 2026 son opération récente lors de sa visite en Argentine. À Cordoba, dans le nord du pays, il s'adressait aux évêques, prêtres, séminaristes et religieux locaux au troisième jour de son déplacement. Le souverain pontife a mentionné brièvement sa récente hospitalisation avant de saluer la persévérance pastorale de l'Église.

Ce déplacement est son premier voyage depuis son opération, intervenue il y a quatre semaines pour un cancer du poumon. Le pape effectue une tournée de 12 jours en Amérique latine, incluant l'Uruguay, l'Argentine jusqu'à mercredi 11 novembre, puis le Pérou.

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Des rassemblements massifs à Buenos Aires et à Cordoba

La journée de mardi a réuni des foules impressionnantes dans deux villes argentines. À Buenos Aires, la veillée avec la jeunesse a rassemblé plus d'un million de personnes selon les autorités, tandis que la messe de la veille avait réuni près de 2,5 millions de fidèles, la plus forte assistance de son pontificat.

Dans la matinée, en périphérie de Cordoba, deuxième ville du pays, Léon XIV a célébré sa deuxième messe en plein air devant 650.000 fidèles. Dans son homélie, il a appelé les Argentins à être saints, en s'inspirant de figures nationales dédiées à la construction d'une patrie fraternelle et solidaire, notamment la missionnaire laïque jésuite Maria Antonia de Paz y Figueroa, dite Mama Antula (1730-1799).

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Le pape met en garde les jeunes contre les idoles modernes

Lors de la veillée à Buenos Aires, Léon XIV a demandé aux jeunes de rester debout face aux idoles de notre temps. Il a cité le succès à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité et la quête effrénée du plaisir, ainsi que la pornographie et diverses substances.

Le pape a aussi pointé du doigt les réseaux sociaux, où, selon lui, la recherche de l'approbation des autres peut conduire à mentir, trahir ou humilier quelqu'un. Il a lancé aux jeunes de ne pas s'agenouiller devant ce qui ne peut donner la vie et de se relever s'ils sont tombés.

Avant son discours, Léon XIV avait écouté plusieurs témoignages de jeunes. Agustin, 25 ans, a raconté avoir été harcelé dans son école privée parce qu'il ne pouvait pas avoir les meilleures baskets ni les mêmes vêtements que ses camarades. Il a ensuite basculé dans l'alcool et la drogue, avec des personnes plus âgées, pour ne pas se sentir seul.

Répondant à ces parcours, le pape a affirmé qu'il y a une place pour chacun dans l'Église, quels que soient ses questions, ses blessures ou son histoire. Dans la foule, les chants, les sourires et les larmes d'émotion ont accompagné ces paroles.

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Les jeunes Argentins réclament unité et authenticité

Plusieurs jeunes présents ont dit à l'AFP que le message du pape résonnait avec leur quotidien. Benjamín Pueyrredon, étudiant de 18 ans, estime qu'il faut parfois s'arrêter et remercier, car les réseaux sociaux poussent à vouloir toujours être meilleur et à avoir plus.

Benjamín Paz, âgé de 19 ans, juge que les gens ne se montrent pas tels qu'ils sont en ligne, et il considère qu'il est fondamental d'être authentique. Le message d'union, attendu par de nombreux Argentins, reflète une société marquée par les tensions sociales et la polarisation politique.

Walter Luna, ouvrier de 46 ans venu à la messe de Cordoba avec ses quatre enfants, dont un petit de 3 ans, espère que le pape aidera les Argentins à s'unir, car il estime que le pays ne lutte pas comme un peuple uni. Léon XIV a par ailleurs demandé à l'Église de continuer à faire du bruit, reprenant une expression de son prédécesseur argentin, le pape François, lors des Journées mondiales de la Jeunesse en 2013.

Le pontife, qui a souvent mis en garde contre les risques de l'intelligence artificielle, a enfin invité le clergé à utiliser les nouvelles technologies et à être créatif pour trouver de nouvelles façons de continuer à prêcher. La prochaine étape de la tournée est le Pérou, après le passage en Argentine prévu jusqu'à mercredi 11 novembre 2026.