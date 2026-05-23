Lensois célèbrent leur premier titre de Coupe de France avec une parade et une fête de plusieurs heures

Les joueurs Sang et Or de Lens célèbrent leur premier titre de Coupe de France avec une parade dans les rues de la ville et une fête de plusieurs heures avec leurs supporters. Le président de Lens, Joseph Oughourlian, a savouré la victoire historique des Sang et Or en finale contre Nice. Les supporters Lensois sont prêts à fêter la victoire en Coupe de France à Lens le 23 mai 2026.

Les joueurs Sang et Or de Lens célèbrent leur premier titre de Coupe de France avec une parade dans les rues de la ville et une fête de plusieurs heures avec leurs supporters.

Le bus à impérial aux couleurs Sang et Or a déjà attiré un grand nombre de monde. Le président de Lens, Joseph Oughourlian, a savouré la victoire historique des Sang et Or en finale contre Nice. Les supporters Lensois sont prêts à fêter la victoire en Coupe de France à Lens le 23 mai 2026.

Il y a déjà beaucoup de monde autour du bus lensois, et le bus est toujours garé sur le parking habituel du car des joueurs, en contrebas du stade. Les supporters Lensois ont déjà repris en choeur les chants en l'honneur des Sang et Or





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