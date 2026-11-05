Lens vaincu 9-1 par Côme : défaite historique en Ligue des champions

Lens subit une humiliante défaite 9-1 face à Côme en Ligue des champions ce 4 novembre 2026, marquant le plus large revers d'un club français dans l'histoire de la compétition.

Le Racing Club de Lens a enregistré une défaite retentissante face au club italien de Côme lors de la quatrième journée de Ligue des champions. Le match, disputé le mercredi 4 novembre 2026, s'est soldé par un résultat sans appel de 9 à 1 en faveur des Lombards. Cette performance constitue la troisième défaite consécutive des Lens ois et marque l'un des plus larges écarts enregistrés dans l'histoire de l'épreuve européenne.

Défaite historique avec neuf buts encaissés

Ce revers humiliant place Lens comme la première équipe à concéder neuf buts à domicile dans la compétition depuis sa création. L'écart de huit buts égalise les deux plus larges défaites enregistrées jusqu'alors en Ligue des champions : le 8-0 infligé par le Real Madrid à Malmö en 2015 et le 8-0 subi par Liverpool face au Besiktas en 2007. Cependant, le record de buts encaissés à domicile est désormais détenu par le club nordiste.

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Domination technique et performance de Nico Paz

La supériorité technique des Italiens a été flagrante dès le début de la rencontre. L'Argentin Nico Paz a été l'acteur principal de cette domination, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Il a également constitué une menace constante pour la défense lensoise tout au long du match. L'avant-centre Anastasios Douvikas a également brillé en inscrivant trois buts, confirmant l'efficacité offensive de Côme face à une équipe adverse inexistante.

Réactions vives de l'entraîneur et des joueurs

Yannick Cahuzac, l'entraîneur de Lens, n'a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse. Il a qualifié cette performance d'humiliation et a regretté l'absence totale de fierté sur le terrain. Le staff a souligné que le plan de jeu initial n'a été respecté par aucun joueur, laissant les espaces libres face à une équipe technique. Le capitaine Ruben Aguilar a partagé cette sentiment de honte et a présenté ses excuses au public du stade Bollaert.

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Déroulement catastrophique et apathie généralisée

Les Lensois ont tenté d'imposer leur rythme en début de match, avec une première occasion par Florian Thauvin dès la deuxième minute. Cependant, Côme a rapidement pris le contrôle grâce à son aisance technique. À la mi-temps, les Italiens menaient déjà 3 à 0, profitant des erreurs défensives adverses. La deuxième période a vu Lens sombrer davantage, encaissant six buts supplémentaires dans une apathie générale.

Préparatifs pour le prochain match contre Marseille

Après ce cauchemar collectif, l'objectif est désormais de récupérer psychologiquement avant le prochain déplacement. Yannick Cahuzac a appelé ses joueurs à retrouver de la fierté et à se concentrer sur leur travail. Le match contre Marseille, prévu dimanche prochain à domicile, sera crucial pour essayer de relancer une saison en demi-teinte et montrer une résilience différente face à l'adversité.