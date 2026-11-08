Lens-Om : le RC Lens affronte l'Olympique de Marseille au Stade Bollaert-Delelis

Le RC Lens reçoit l'Olympique de Marseille pour la 10e journée de Ligue 1. Les deux équipes visent le maintien du haut du tableau lors de cette rencontre du dimanche 8 novembre 2026.

Le RC Lens accueille l'Olympique de Marseille au Stade Bollaert-Delelis pour la 10e journée de la Ligue 1 McDonald's. Cette rencontre se déroulera le dimanche 8 novembre 2026 à 20h45. Les deux clubs ambitionnent de consolider leur position parmi les meilleurs du championnat français actuel.

Un duel entre deux formations en forme ascendante

Le RC Lens occupe actuellement la 9e place du classement général avec 13 points récoltés en 9 matchs disputés. Les Artésiens ont enregistré trois victoires consécutives avant de subir une défaite 1-0 lors de la journée précédente contre le LOSC. Cette série de bonnes performances a permis au club de se rapprocher progressivement du haut du tableau national.

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L'Olympique de Marseille se positionne à la 6e position avec 15 points, soit deux points d'avance sur le RC Lens. Les Phocéens affichent une dynamique solide avec quatre succès remportés lors de leurs dernières rencontres. Ils entendent signer un cinquième triomphe de rang pour maintenir cette pression sur les équipes de tête.

Détails des performances récentes des deux équipes

Le Racing Club de Lens a montré une belle résilience ces dernières semaines. Les Sang et Or ont remporté un match décisif 3-1 à Troyes avant de s'imposer 2-1 à domicile contre le Paris FC. Bien que la cage des Lensistes ne soit plus restée inviolée lors des cinq derniers matchs, l'attaque continue de montrer une réelle efficacité offensive.

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L'Olympique de Marseille a marqué 14 buts lors de ses cinq derniers matchs. Les Phocéens ont dominé Angers 5-2 et ont remporté un match serré 4-3 à domicile face au Havre. Un match nul contre Toulouse au Stade Vélodrome et un résultat solide contre le FC Lorient confirment la puissance de feu de l'effectif marseillais actuel.

Enjeux du classement et projections pour la suite

La confrontation au Stade Bollaert-Delelis constitue un test important pour les deux clubs. Le RC Lens veut renouer avec la victoire pour se rapprocher des places européennes. L'Olympique de Marseille souhaite prolonger sa série de succès pour renforcer sa position dans le top six du championnat.

Ce match de la 10e journée de Ligue 1 McDonald's est diffusé en exclusivité sur la plateforme Ligue 1+. Les spectateurs peuvent accéder à l'intégralité des matchs du championnat avec un abonnement annuel offrant une économie significative par rapport au paiement mensuel. La rencontre promet d'être un moment clé pour la suite de la saison.