Lens-Marseille : chaîne TV, streaming et heure du match de la 10e journée de Ligue 1

Le RC Lens reçoit l'Olympique de Marseille dimanche 8 novembre à 20h45 au stade Bollaert-Delelis, en direct sur Ligue 1+. Une affiche décisive pour la course au podium.

Le RC Lens et l'Olympique de Marseille se retrouvent dimanche 8 novembre à 20h45 au stade Bollaert-Delelis, pour le match de clôture de la 10e journée de Ligue 1. Cette affiche prometteuse oppose deux équipes qui visent une place dans la course aux positions européennes et un rapprochement avec le podium.

Pour les Sang et Or, dirigés par Yannick Cahuzac, la rencontre doit aussi permettre d'effacer le revers subi en Ligue des champions. Le RC Lens avait encaissé une défaite historique à domicile face à Côme (1-9) durant la semaine.

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Le RC Lens cherche à se relancer après Côme

Le RC Lens pointe au 9e rang du classement de Ligue 1 avec 13 points, soit seulement 4 points de la troisième place du podium. L'équipe de Yannick Cahuzac arrive sur une défaite à Lille dans le derby (1-0), mais elle restait auparavant sur trois succès consécutifs.

Le dernier de ces succès a été obtenu à domicile contre le Paris FC (2-1). Les Lensois devront donc montrer du caractère et de l'orgueil devant leur public pour relancer leur saison en championnat.

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L'Olympique de Marseille enchaîne les victoires

L'Olympique de Marseille traverse une période favorable et occupe la 6e place avec 15 points. Les hommes de Bruno Genesio restent sur quatre victoires de rang en Ligue 1.

Les deux dernières victoires marseillaises ont été obtenues à domicile, contre Le Havre (4-3) et Toulouse (2-0). Marseille arrive aussi avec davantage de confiance après son succès à Leverkusen en Ligue Europa (0-1) durant la même semaine.

Où suivre Lens-Marseille en direct

Le match entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille sera diffusé en direct sur Ligue 1+. La rencontre est accessible aux abonnés de la plateforme, qui propose aussi un accès en streaming.

Le coup d'envoi est fixé à 20h45 dimanche 8 novembre. Cette affiche conclut la 10e journée de Ligue 1 et peut permettre à l'un des deux clubs de rejoindre le podium, selon le résultat final.