Lens est le grand favori de la finale de la Coupe de France contre Nice

Les Sang et Or, en jouissant d'une excellente deuxième place en Ligue 1, sont les principaux candidats à la victoire ce vendredi contre l'OGC Nice, déjà qualifiés en finale. Les champions n'ont pas réussi à finir avec la forme de l'été, menés à Brest (3-3) et à Paris, et agacés par quelques contre-performances. Lens, à l'inverse, ont résumé de bonnes performances et ont réussi à valider leur ticket en Ligue des champions. Tandis que Nice devra se montrer affiché en championnat avant de s'intéresser à la Coupe de France.

Lens , fort de sa deuxième place en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, est le grand favori de la finale de la Coupe de France.

Les Sang et Or veulent finir en beauté leur saison en soulevant, vendredi (21 heures), le trophée de la Coupe de France. Face à eux, l’OGC Nice, qui ne devrait pas faire de cette finale une priorité de sa fin de saison.

Lens veut écrire l'une des plus belles pages de son histoire en remportant sa première Coupe de France ce vendredi (21 heures) face à Nice, qui tentera avant tout de reprendre confiance quelques jours avant des barrages décisifs pour son maintien en Ligue 1. Lors de l'élimination du Paris Saint-Germain..





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