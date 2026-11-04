Lens dévasté par Côme (9-1) : historique et défaite record en Ligue des Champions

Lens subit la plus large défaite d'un club français en Ligue des Champions (9-1) contre Côme. Analyse des causes, performances et conséquences pour Yannick Cahuzac.

Le Racing Club Lens a connu la plus large défaite d'un club français en Ligue des Champions, s'inclinant lourdement face à Côme FC sur le score historique de 9-1, lors de la rencontre de mercredi. Cette victoire écrasante des Lombards marque la troisième défaite consécutive des Lens ois dans cette compétition européenne majeure, après leurs revers face au Sporting Portugal et au Club Bruges, et surtout après leur contre-performance dans le derby du nord contre Lille le vendredi précédent.

Domination technique de Côme FC et Nico Paz

Côme FC a totalement dépassé Lens grâce à une supériorité technique éclatante, portée par l'Argentin Nico Paz, véritable architecte du jeu adverse. Ce dernier a marqué un but et délivré deux passes décisives, restant un danger constant tout au long de la rencontre. Alors que les Lensois espéraient relever la tête et engranger des points précieux pour une qualification potentielle en barrages, leur inactivité offensive et leurs errements défensifs ont permis aux Italiens de prendre rapidement l'avantage, menant déjà 3-0 à la pause.

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Performance individuelle d'Anastasios Douvikas

L'avant-centre de Côme, Anastasios Douvikas, a été le principal artisan de la réussite offensive italienne, inscrivant trois buts au cours du match. Le premier but est tombé à la 7e minute, trompant le gardien lensois Robin Risser à bout portant dans la surface de réparation. Douvikas a ensuite doublé la mise à la 32e minute avant d'inscrire son troisième but à la 57e minute, scellant ainsi la domination de son équipe sur la scène européenne.

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Effondrement défensif en seconde période

La seconde période a vu les errements défensifs lennois se transformer en apathie généralisée, permettant à Côme FC d'encaisser six buts supplémentaires. Les buts de Nico Paz (40e), Lucas Da Cunha (47e), Marc-Oliver Kempf (53e), Mattia Liberali (62e) et Martin Baturina (69e) ont illustré cette supériorité totale. Ruben Aguilar a réduit la marque pour Lens à la 65e minute, et Matteo Papaccioli a marqué un but anecdotique de Côme dans le temps additionnel (90e+2).

Conséquences pour Yannick Cahuzac et Lens

Ce résultat humiliant laisse des traces profondes sur l'effectif et l'entraîneur Yannick Cahuzac, dont les joueurs ont montré une incapacité criarde à enrayer la machine adverse. Le stade Bollaert-Delelicque s'est vidé dès l'heure de jeu, tandis que des supporters entonnaient des " Olé " lors des rotations de ballon de Côme. La marche était trop haute pour Lens, qui doit maintenant faire face aux conséquences de cette performance désastreuse dans la perspective de leurs futurs matchs.