Lens 1-9 Côme: Le naufrage historique du RC Lens en Ligue des Champions

Le RC Lens subit sa plus lourde défaite européenne historique en s'inclinant 9-1 face à Côme. Retour sur ce match catastrophique au stade Bollaert.

Le RC Lens a vécu le pire cauchemar de son histoire européenne ce mercredi 4 novembre 2026. Lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club artois a subi une défaite humiliante de 9 buts à 1 face à Côme sur sa propre pelouse du stade Bollaert. Cette performance catastrophique marque un point bas inégalé pour le football français dans les compétitions continentales.

Un record de défaite en compétition européenne

Les statistiques d'Opta et StatsFoot confirment que jamais un club tricolore n'avait encaissé un tel nombre de buts dans une seule rencontre européenne. Ce score de 9 à 1 dépasse largement les précédents revers historiques, tels que la défaite de Brest face au PSG (0-7) en 2025, celle de Bordeaux contre Parme (0-6) en 1999, ou encore le match nul négatif de Lens face à Arsenal (0-6) en 2023. Cette performance constitue le troisième revers consécutif pour les Lensois, accentuant leur crise actuelle.

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La domination totale de Côme au stade Bollaert

La rencontre a tourné à la catastrophe dès la septième minute lorsque Anastasios Douvikas a ouvert le score pour Côme. L'attaquant a doublé la mise à la 32e minute, permettant à l'équipe italienne de prendre une avance confortable. Nico Paz a ensuite aggravé le score à la 40e minute, offrant aux Italiens un avantage de trois buts à la mi-temps. Le milieu de terrain de Côme, Mattia Liberali, a célébré le septième but avec ses coéquipiers, symbolisant cette domination totale.

La partie s'est poursuivie sans aucune rédemption pour Lens. Mattia Liberali a marqué le huitième but italien à la 62e minute, portant le score à une cote indélébile. Trois minutes plus tard, Ruben Aguilar a marqué un but pour le prestige de Lens, mais cela n'a pas empêché la déroute défensive du club. La soirée s'est achevée dans l'humiliation avec un neuvième but de Matteo Papaccioli dans le temps additionnel, à la 90e minute et deux secondes, parachèvant cette séquence historique.

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Des enjeux sportifs et historiques majeurs

Ce résultat est d'une importance capitale pour la compréhension de la hiérarchie actuelle en Europe. Martin Baturina a également contribué à cette marée offensive italienne à la 69e minute, montrant la profondeur de l'effectif de Côme. Ce match illustre la capacité des équipes italiennes à imposer un jeu offensif dévastateur face aux défenses adverses en difficulté.

Pour Lens, ce n'est que la deuxième fois de son histoire qu'encaisse neuf buts dans une rencontre, toutes compétitions confondues. L'impact psychologique et sportif d'un tel score sera considérable pour la suite de la saison. Les joueurs et le staff technique devront analyser en profondeur les failles tactiques qui ont permis à Côme de dominer le jeu pendant 90 minutes entières. Les supporters et la presse devront faire face aux conséquences d'une telle performance.

Les conséquences pour la suite de la compétition

La défaite de Lens face à Côme pose des questions stratégiques pour la suite de la Ligue des Champions. Avec ce troisième revers consécutif, la qualification pour les phases suivantes devient extrêmement compliquée, voire impossible. L'équipe devra se ressaisir rapidement pour éviter d'autres erreurs similaires. La comparaison avec les autres clubs français montre l'ampleur du décalage technique observé lors de cette journée.

Les analystes soulignent que la performance de Côme, avec des buteurs comme Douvikas, Paz, Liberali, Aguilar, Baturina et Papaccioli, est un modèle de football offensif. Pour Lens, le travail doit être repris dès maintenant pour retrouver une compétitivité réelle. Le stade Bollaert, habituellement un bastion, a vu son image ternie par cette soirée. L'avenir du club en Europe repose désormais sur sa capacité à rebondir.